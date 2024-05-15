https://ukraina.ru/20240515/1055083231.html

Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"*

Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"* - 15.05.2024 Украина.ру

Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"*

Фонд "Свободная Россия"* основала и возглавляет гражданка США. Об этом сообщил 15 мая юрист и журналист-расследователь Илья Ремесло в своём телеграм-канале

2024-05-15T16:06

2024-05-15T16:06

2024-05-15T16:06

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"У главы фонда "Свободная Россия" (Free Russia foundation, FRF) Натальи Арно имеется американское гражданство", - написал он.Фонд зарегистрирован в Соединённых Штатах. Госдепартамент США и другие американские фонды выделяли фонду миллионные гранты. "Свободная Россия" занимается нтироссийской пропагандой, лоббированием санкций против РФ. Также фонд создал "Легион эльфов", который в СМИ прозвали "фабрикой эльфов".Юрист опубликовал один из документов фонд. Из него следует, что Наталья Арно, учредившая Free Russiaв Бельгии, является "американским гражданином".Ранее об американском гражданстве Арно не сообщалось, этой информации не было и на ресурсах FRF."Красота, не правда ли? Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США на гранты США", - отметил юрист. Он призвал "правдорубов" из Фонда по борьбе с коррупцией* расследовать имущество, которым владеет Наталья Арно и за счет чего оно нажито. При этом предложил, что такого расследования мы не увидим, иначе ФБК* сами лишатся грантов. * включен в перечень нежелательных организаций в РФ** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20240513/1055038747.html

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новости, сша, россия, бельгия, фонд, пропаганда, гражданство