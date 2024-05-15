Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо - 15.05.2024 Украина.ру
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Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо - 15.05.2024 Украина.ру
Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий
2024-05-15T15:25
2024-05-15T15:43
новости
украина
киев
энтони блинкен
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
переговоры
всу
наступление
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По его словам, Вашингтон поддержит киевский режим при любом развитии событий, а первые лица Украины будут готовы ответить на "серьезный интерес участия в переговорах"."Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сказал госсекретарь в ходе пресс-конференции в Киеве.Помимо этого, Блинкен неоднозначно высказался об ударах американским оружием за пределами украинских границ.Позже он пояснил, что Киев "должен решат сам, как вести эту войну, которая продолжается для защиты свободы и суверенитета" Украины.Ранее газета NYT сообщала, что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.
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новости, украина, киев, энтони блинкен, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, переговоры, всу, наступление, харьковская область
Новости, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, переговоры, ВСУ, наступление, Харьковская область

Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо

15:25 15.05.2024 (обновлено: 15:43 15.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий
По его словам, Вашингтон поддержит киевский режим при любом развитии событий, а первые лица Украины будут готовы ответить на "серьезный интерес участия в переговорах".

"Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сказал госсекретарь в ходе пресс-конференции в Киеве.

Помимо этого, Блинкен неоднозначно высказался об ударах американским оружием за пределами украинских границ.
"Мы не поощряем и не допускаем ударов за пределами Украины", - сказал он, имея в виду удары по российской территории.
Позже он пояснил, что Киев "должен решат сам, как вести эту войну, которая продолжается для защиты свободы и суверенитета" Украины.
Ранее газета NYT сообщала, что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.
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