https://ukraina.ru/20240515/1055080815.html
Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо - 15.05.2024 Украина.ру
Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий
2024-05-15T15:25
2024-05-15T15:25
2024-05-15T15:43
новости
украина
киев
энтони блинкен
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
переговоры
всу
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/50/1031705028_0:252:2992:1935_1920x0_80_0_0_352863745b4477e44c57f1cbb8dcea90.jpg
По его словам, Вашингтон поддержит киевский режим при любом развитии событий, а первые лица Украины будут готовы ответить на "серьезный интерес участия в переговорах"."Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сказал госсекретарь в ходе пресс-конференции в Киеве.Помимо этого, Блинкен неоднозначно высказался об ударах американским оружием за пределами украинских границ.Позже он пояснил, что Киев "должен решат сам, как вести эту войну, которая продолжается для защиты свободы и суверенитета" Украины.Ранее газета NYT сообщала, что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.
https://ukraina.ru/20240515/1055075472.html
украина
киев
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/50/1031705028_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4098171a2f0c8e448bb456e480b2279a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, энтони блинкен, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, переговоры, всу, наступление, харьковская область
Новости, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, переговоры, ВСУ, наступление, Харьковская область
Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
15:25 15.05.2024 (обновлено: 15:43 15.05.2024)
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий
По его словам, Вашингтон поддержит киевский режим при любом развитии событий, а первые лица Украины будут готовы ответить на "серьезный интерес участия в переговорах".
"Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сказал госсекретарь в ходе пресс-конференции в Киеве.
Помимо этого, Блинкен неоднозначно высказался об ударах американским оружием за пределами украинских границ.
"Мы не поощряем и не допускаем ударов за пределами Украины", - сказал он, имея в виду удары по российской территории.
Позже он пояснил, что Киев "должен решат сам, как вести эту войну, которая продолжается для защиты свободы и суверенитета" Украины.
Ранее газета NYT сообщала,
что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.