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Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо

Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо - 15.05.2024 Украина.ру

Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий

2024-05-15T15:25

2024-05-15T15:25

2024-05-15T15:43

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По его словам, Вашингтон поддержит киевский режим при любом развитии событий, а первые лица Украины будут готовы ответить на "серьезный интерес участия в переговорах"."Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сказал госсекретарь в ходе пресс-конференции в Киеве.Помимо этого, Блинкен неоднозначно высказался об ударах американским оружием за пределами украинских границ.Позже он пояснил, что Киев "должен решат сам, как вести эту войну, которая продолжается для защиты свободы и суверенитета" Украины.Ранее газета NYT сообщала, что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.

https://ukraina.ru/20240515/1055075472.html

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новости, украина, киев, энтони блинкен, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, переговоры, всу, наступление, харьковская область