https://ukraina.ru/20240515/1055086083.html

Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо

Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо - 15.05.2024 Украина.ру

Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо

Оппозиционное движение “Прогрессивная Словакия” (ПС) сообщило о приостановке своей политической деятельности из-за нападения на премьера Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление сделал лидер партии Михаил Шимечка

2024-05-15T17:47

2024-05-15T17:47

2024-05-15T17:52

новости

словакия

роберт фицо

покушение

стрельба

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Некоторые СМИ пишут, что в премьера стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Уточняется, что он неоднократно открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.Официальный комментарий по происшествию на странице в соцсети опубликовала пресс-служба словацкого премьера. Там подтвердили, что Фицо получил множественные ранения и находится в крайне тяжелом состоянии."Он получил множественные ранения и в настоящее время находится в опасном для жизни состоянии. В данный момент его транспортируют на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку доставка в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за необходимости проведения экстренной операции. Все решится в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении.О том, что на Фицо совершено покушение словацкие СМИ сообщили днем, 15 мая. Серия выстрелов раздалась после заседания кабмина, когда премьер вышел к общественности.Напомним, Фицо неоднократно выступал против поставок вооружения украинским солдатам, утверждая, что Киев не победит даже со всем оружием мира. Он также критиковал Запад за военную поддержку Украины, блокировал очередные транши, заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит такое решение.

https://ukraina.ru/20240515/1055085187.html

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новости, словакия, роберт фицо, покушение, стрельба