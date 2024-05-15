https://ukraina.ru/20240515/1055080385.html

Польского судью Шмидта заочно арестовали

Польского судью Шмидта заочно арестовали - 15.05.2024 Украина.ру

Польского судью Шмидта заочно арестовали

Польского судью Томаша Шмидта, запросившего политическое убежище в Белоруссии, заочно арестовали. Об этом сообщило польское радио RMF FM со ссылкой на прокурора страны Артура Казновского

2024-05-15T15:22

2024-05-15T15:22

2024-05-15T15:22

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"Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта", – говорится в материале.Накануне, 14 мая, Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта.Прокурор Казновский подчеркнул, что суд полностью согласился с ходатайством прокурора о применении данной меры сроком на три месяца. Ранее суд снял со Шмидта судейский иммунитет.Помимо этого, Казновский сообщил, что прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест в отношении Шмидта."Теперь он будет разыскиваться на национальном уровне, и после поступления документов (о заочном аресте. – Ред.) в прокуратуру будет немедленно объявлен в розыск. А затем будет сформулировано и направлено в окружной суд ходатайство о выдаче европейского ордера на арест", - сказал прокурор.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска.В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.

https://ukraina.ru/20240508/1054967891.html

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