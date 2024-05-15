Польского судью Шмидта заочно арестовали - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055080385.html
Польского судью Шмидта заочно арестовали
Польского судью Шмидта заочно арестовали - 15.05.2024 Украина.ру
Польского судью Шмидта заочно арестовали
Польского судью Томаша Шмидта, запросившего политическое убежище в Белоруссии, заочно арестовали. Об этом сообщило польское радио RMF FM со ссылкой на прокурора страны Артура Казновского
2024-05-15T15:22
2024-05-15T15:22
новости
польша
варшава
белоруссия
судья
арест
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054934525_17:0:300:159_1920x0_80_0_0_e2b47ccaaf1da4153561029417686c62.jpg
"Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта", – говорится в материале.Накануне, 14 мая, Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта.Прокурор Казновский подчеркнул, что суд полностью согласился с ходатайством прокурора о применении данной меры сроком на три месяца. Ранее суд снял со Шмидта судейский иммунитет.Помимо этого, Казновский сообщил, что прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест в отношении Шмидта."Теперь он будет разыскиваться на национальном уровне, и после поступления документов (о заочном аресте. – Ред.) в прокуратуру будет немедленно объявлен в розыск. А затем будет сформулировано и направлено в окружной суд ходатайство о выдаче европейского ордера на арест", - сказал прокурор.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска.В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.
https://ukraina.ru/20240508/1054967891.html
польша
варшава
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054934525_53:0:265:159_1920x0_80_0_0_cfde77683ba86f92de854bc1ca3b3783.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, варшава, белоруссия, судья, арест, суд
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, судья, арест, Суд

Польского судью Шмидта заочно арестовали

15:22 15.05.2024
 
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт
Читать в
Польского судью Томаша Шмидта, запросившего политическое убежище в Белоруссии, заочно арестовали. Об этом сообщило польское радио RMF FM со ссылкой на прокурора страны Артура Казновского
"Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта", – говорится в материале.
Накануне, 14 мая, Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта.
Прокурор Казновский подчеркнул, что суд полностью согласился с ходатайством прокурора о применении данной меры сроком на три месяца. Ранее суд снял со Шмидта судейский иммунитет.
Помимо этого, Казновский сообщил, что прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест в отношении Шмидта.
"Теперь он будет разыскиваться на национальном уровне, и после поступления документов (о заочном аресте. – Ред.) в прокуратуру будет немедленно объявлен в розыск. А затем будет сформулировано и направлено в окружной суд ходатайство о выдаче европейского ордера на арест", - сказал прокурор.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.
Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска.
В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.
Томаш Шмидт
8 мая, 12:25
Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей ШмидтомГлава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера рассказал о проверке, связанной с делом беглого судьи Томаша Шмидта. Об этом он заявил в интервью польской радиостанции RMF FM
 
НовостиПольшаВаршаваБелоруссиясудьяарестСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17:47Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо
17:13Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:12США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК
16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
16:25"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России
16:11На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
16:09Андрей Белоусов, биография
16:06Борьбу "за нашу и вашу свободу" ведет гражданка США: юрист провел расследование фонда "Свободная Россия"*
16:03Путин исключил реформирование Генштаба ВС РФ
15:59Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы Госдепа
15:59О прибалтийской "демократии", растоптанной Сталиным: переворот Улманиса
15:45Нужно навести жёсткий порядок: Михеев об арестах чиновников Минобороны и новых назначениях Путина
15:44Путин обосновал назначение Белоусова главой МО и прокомментировал ход СВО: все идет по плану
15:25Блинкен о будущих переговорах по Украине: Киев примет решение независимо
15:22Польского судью Шмидта заочно арестовали
14:56Производство электроэнергии на Украине сократилось на 4,4 тысячи МВт из-за российских атак
14:52Травма мятежа. Эрдоган заявил о попытке переворота в Турции
14:50Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
14:34Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
Лента новостейМолния