https://ukraina.ru/20240515/1055073378.html

Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде

Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде - 15.05.2024 Украина.ру

Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде

Город Волчанск в Харьковской области, контроль над которым позволит подразделениям российской армии зайти в тыл Купянской группировки Вооруженных сил Украины, уверенно освобождают ВС РФ. Панический пост о ситуации в населенном пункте 15 мая опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

2024-05-15T11:38

2024-05-15T11:38

2024-05-15T11:41

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Нардеп также посоветовал подсмотреть, как Вооруженные силы России будут строить фортификационные сооружения, намекая на то, что Украина не преуспела в этом отношении. За отсутствие укреплений Гончаренко собрался расстреливать виновных, однако пока за это никто не наказан, добавил он.О том, что ситуация в Волчанске крайне тяжелая сообщил и начальник патрульной городской полиции Алексей Харьковский. По его словам, правоохранители остаются в населенном пункте для того, чтобы проводить эвакуацию населения."Продолжаются активные бои на улицах Волчанска, ситуация крайне тяжелая", - приводит его слова "Цензор.НЕТ".Волчанск расположен на севере Харьковской области в 4–6,5 км от границы с Россией. Город стоит по обоим берегам реки Волчьей— левого притока Северского Донца. От Волчанска до Харькова 74 км, а до Белгорода — 43 км по прямой или 56 км по трассе.Эксперт рассказал "Украина.ру", чем ВС РФ поможет взятие Волчанска.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

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новости, россия, харьковская область, украина, алексей гончаренко, рада, верховная рада, наступление, вс рф, сво, спецоперация