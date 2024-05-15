Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде - 15.05.2024 Украина.ру
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Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде
Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде - 15.05.2024 Украина.ру
Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде
Город Волчанск в Харьковской области, контроль над которым позволит подразделениям российской армии зайти в тыл Купянской группировки Вооруженных сил Украины, уверенно освобождают ВС РФ. Панический пост о ситуации в населенном пункте 15 мая опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2024-05-15T11:38
2024-05-15T11:41
новости
россия
харьковская область
украина
алексей гончаренко
рада
верховная рада
наступление
вс рф
сво
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Нардеп также посоветовал подсмотреть, как Вооруженные силы России будут строить фортификационные сооружения, намекая на то, что Украина не преуспела в этом отношении. За отсутствие укреплений Гончаренко собрался расстреливать виновных, однако пока за это никто не наказан, добавил он.О том, что ситуация в Волчанске крайне тяжелая сообщил и начальник патрульной городской полиции Алексей Харьковский. По его словам, правоохранители остаются в населенном пункте для того, чтобы проводить эвакуацию населения."Продолжаются активные бои на улицах Волчанска, ситуация крайне тяжелая", - приводит его слова "Цензор.НЕТ".Волчанск расположен на севере Харьковской области в 4–6,5 км от границы с Россией. Город стоит по обоим берегам реки Волчьей— левого притока Северского Донца. От Волчанска до Харькова 74 км, а до Белгорода — 43 км по прямой или 56 км по трассе.Эксперт рассказал "Украина.ру", чем ВС РФ поможет взятие Волчанска.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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новости, россия, харьковская область, украина, алексей гончаренко, рада, верховная рада, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Харьковская область, Украина, Алексей Гончаренко, Рада, Верховная Рада, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде

11:38 15.05.2024 (обновлено: 11:41 15.05.2024)
 
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Город Волчанск в Харьковской области, контроль над которым позволит подразделениям российской армии зайти в тыл Купянской группировки Вооруженных сил Украины, уверенно освобождают ВС РФ. Панический пост о ситуации в населенном пункте 15 мая опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"Россияне занимают позиции на улицах (!) Волчанска. Город переходит под российскую оккупацию", - говорится в его телеграм-канале.
Нардеп также посоветовал подсмотреть, как Вооруженные силы России будут строить фортификационные сооружения, намекая на то, что Украина не преуспела в этом отношении.
За отсутствие укреплений Гончаренко собрался расстреливать виновных, однако пока за это никто не наказан, добавил он.
О том, что ситуация в Волчанске крайне тяжелая сообщил и начальник патрульной городской полиции Алексей Харьковский. По его словам, правоохранители остаются в населенном пункте для того, чтобы проводить эвакуацию населения.

"Продолжаются активные бои на улицах Волчанска, ситуация крайне тяжелая", - приводит его слова "Цензор.НЕТ".

Волчанск расположен на севере Харьковской области в 4–6,5 км от границы с Россией. Город стоит по обоим берегам реки Волчьей— левого притока Северского Донца. От Волчанска до Харькова 74 км, а до Белгорода — 43 км по прямой или 56 км по трассе.
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