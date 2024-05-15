https://ukraina.ru/20240515/1055083662.html

На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение

На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение - 15.05.2024 Украина.ру

На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение

Ранение в ходе выездного заседания правительства Словакии получил премьер государства Роберт Фицо. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на СМИ страны

2024-05-15T16:11

2024-05-15T16:11

2024-05-15T17:43

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словакия

роберт фицо

покушение

стрельба

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Уточняется, что серия выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к общественности. По данным источников, его везут в больницу.В сети опубликовали видео задержания нападавшего, о мотивах которого пока не сообщается. Судя по кадрам, толпа правоохранителей и прохожих навалились на него, чтобы он не мог сопротивляться. На фоне слышны сирены.По информации словацкого издания Plus SK, политик был ранен в брюшную полость, конечности и грудь. Его состояние оценивают как очень тяжелое. Его доставляют в больницу в Братиславе на вертолете.Ранее Роберт Фицо неоднократно выступал против поставок вооружения украинским солдатам, утверждая, что Киев не победит даже со всем оружием мира. Он также заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит такое решение.

https://ukraina.ru/20240304/1053683760.html

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новости, словакия, роберт фицо, покушение, стрельба