На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
16:11 15.05.2024 (обновлено: 17:43 15.05.2024)
© AP / Omar Havana
© AP / Omar Havana
Ранение в ходе выездного заседания правительства Словакии получил премьер государства Роберт Фицо. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на СМИ страны
"Словацкие СМИ сообщили о стрельбе в здании, где проводилось выездное заседание правительства республики. Премьер Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан", - сказано в сообщении.
Уточняется, что серия выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к общественности. По данным источников, его везут в больницу.
В сети опубликовали видео задержания нападавшего, о мотивах которого пока не сообщается. Судя по кадрам, толпа правоохранителей и прохожих навалились на него, чтобы он не мог сопротивляться. На фоне слышны сирены.
По информации словацкого издания Plus SK, политик был ранен в брюшную полость, конечности и грудь. Его состояние оценивают как очень тяжелое. Его доставляют в больницу в Братиславе на вертолете.
Ранее Роберт Фицо неоднократно выступал против поставок вооружения украинским солдатам, утверждая, что Киев не победит даже со всем оружием мира. Он также заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит такое решение.