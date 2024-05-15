На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение - 15.05.2024 Украина.ру
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На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение - 15.05.2024 Украина.ру
На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
Ранение в ходе выездного заседания правительства Словакии получил премьер государства Роберт Фицо. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на СМИ страны
2024-05-15T16:11
2024-05-15T17:43
новости
словакия
роберт фицо
покушение
стрельба
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Уточняется, что серия выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к общественности. По данным источников, его везут в больницу.В сети опубликовали видео задержания нападавшего, о мотивах которого пока не сообщается. Судя по кадрам, толпа правоохранителей и прохожих навалились на него, чтобы он не мог сопротивляться. На фоне слышны сирены.По информации словацкого издания Plus SK, политик был ранен в брюшную полость, конечности и грудь. Его состояние оценивают как очень тяжелое. Его доставляют в больницу в Братиславе на вертолете.Ранее Роберт Фицо неоднократно выступал против поставок вооружения украинским солдатам, утверждая, что Киев не победит даже со всем оружием мира. Он также заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит такое решение.
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452
60
новости, словакия, роберт фицо, покушение, стрельба
Новости, Словакия, Роберт Фицо, покушение, стрельба

На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение

16:11 15.05.2024 (обновлено: 17:43 15.05.2024)
 
© AP / Omar Havana
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP / Omar Havana
Читать в
Ранение в ходе выездного заседания правительства Словакии получил премьер государства Роберт Фицо. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на СМИ страны
"Словацкие СМИ сообщили о стрельбе в здании, где проводилось выездное заседание правительства республики. Премьер Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан", - сказано в сообщении.
Уточняется, что серия выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к общественности. По данным источников, его везут в больницу.
В сети опубликовали видео задержания нападавшего, о мотивах которого пока не сообщается. Судя по кадрам, толпа правоохранителей и прохожих навалились на него, чтобы он не мог сопротивляться. На фоне слышны сирены.
По информации словацкого издания Plus SK, политик был ранен в брюшную полость, конечности и грудь. Его состояние оценивают как очень тяжелое. Его доставляют в больницу в Братиславе на вертолете.
Ранее Роберт Фицо неоднократно выступал против поставок вооружения украинским солдатам, утверждая, что Киев не победит даже со всем оружием мира. Он также заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит такое решение.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 08:38
Фицо призвал посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал мирным переговорамПремьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях заявил, что был шокирован комментарием британского посла в республике, который дипломат сделал в отношении позиции словацкого правительства по Украине
 
НовостиСловакияРоберт Фицопокушениестрельба
 
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18:00Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17:47Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо
17:13Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:12США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК
16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
16:25"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России
16:11На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
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