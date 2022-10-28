https://ukraina.ru/20221028/1040208622.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение - 28.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец рассказал изданию Украина.ру, что солдаты ВСУ слабо верят в праведность своих действий, поэтому их ждёт провал

2022-10-28T07:30

2022-10-28T07:30

2022-10-28T07:30

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Этот факт вряд ли устроит жителей украинцев, предупреждает эксперт, но нужно понимать, что сами военнослужащие ВСУ не уверены в том, что победят. Больше того, под их собственным сомнением и праведность действий.Украинцы сами не верят в победу ВСУ. Бесконечно звучат лишь бравадные лозунги украинских политиков и генералов, но они никак не влияют на мнение большинства, считает Баранец. Украинские солдаты и офицеры в окопах говорят - "Хотя бы быстрее эта мука закончилась", добавляет он.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html

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2022

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новости, украина, всу, солдаты, полковник, спецоперация, россия