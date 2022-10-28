Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение - 28.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение - 28.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец рассказал изданию Украина.ру, что солдаты ВСУ слабо верят в праведность своих действий, поэтому их ждёт провал
2022-10-28T07:30
2022-10-28T07:30
новости
украина
всу
солдаты
полковник
спецоперация
россия
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Этот факт вряд ли устроит жителей украинцев, предупреждает эксперт, но нужно понимать, что сами военнослужащие ВСУ не уверены в том, что победят. Больше того, под их собственным сомнением и праведность действий.Украинцы сами не верят в победу ВСУ. Бесконечно звучат лишь бравадные лозунги украинских политиков и генералов, но они никак не влияют на мнение большинства, считает Баранец. Украинские солдаты и офицеры в окопах говорят - "Хотя бы быстрее эта мука закончилась", добавляет он.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html
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452
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новости, украина, всу, солдаты, полковник, спецоперация, россия
Новости, Украина, ВСУ, солдаты, полковник, Спецоперация, Россия

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение

07:30 28.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец рассказал изданию Украина.ру, что солдаты ВСУ слабо верят в праведность своих действий, поэтому их ждёт провал
Этот факт вряд ли устроит жителей украинцев, предупреждает эксперт, но нужно понимать, что сами военнослужащие ВСУ не уверены в том, что победят. Больше того, под их собственным сомнением и праведность действий.
У них нет уверенности в том, что с нынешними силами российской армии, которые укреплены мобилизантами, которые получили и новые вооружения, что их можно победить.
Виктор Баранец
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке
Украинцы сами не верят в победу ВСУ. Бесконечно звучат лишь бравадные лозунги украинских политиков и генералов, но они никак не влияют на мнение большинства, считает Баранец. Украинские солдаты и офицеры в окопах говорят - "Хотя бы быстрее эта мука закончилась", добавляет он.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:33
Наступление ВСУ на юге замедлилось – РезниковГлава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательная операция украинских войск на южном направлении замедлилась, передает 26 октября NHK
 
НовостиУкраинаВСУсолдатыполковникСпецоперацияРоссия
 
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