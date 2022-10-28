https://ukraina.ru/20221028/1040208622.html
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение - 28.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец рассказал изданию Украина.ру, что солдаты ВСУ слабо верят в праведность своих действий, поэтому их ждёт провал
2022-10-28T07:30
2022-10-28T07:30
2022-10-28T07:30
новости
украина
всу
солдаты
полковник
спецоперация
россия
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Этот факт вряд ли устроит жителей украинцев, предупреждает эксперт, но нужно понимать, что сами военнослужащие ВСУ не уверены в том, что победят. Больше того, под их собственным сомнением и праведность действий.Украинцы сами не верят в победу ВСУ. Бесконечно звучат лишь бравадные лозунги украинских политиков и генералов, но они никак не влияют на мнение большинства, считает Баранец. Украинские солдаты и офицеры в окопах говорят - "Хотя бы быстрее эта мука закончилась", добавляет он.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, солдаты, полковник, спецоперация, россия
Новости, Украина, ВСУ, солдаты, полковник, Спецоперация, Россия
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец рассказал изданию Украина.ру, что солдаты ВСУ слабо верят в праведность своих действий, поэтому их ждёт провал