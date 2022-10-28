https://ukraina.ru/20221028/1040203823.html

Казахский политолог объяснил, почему пропаганда Запада не подействовала на большинство жителей республики

Казахский политолог объяснил, почему пропаганда Запада не подействовала на большинство жителей республики - 28.10.2022 Украина.ру

Казахский политолог объяснил, почему пропаганда Запада не подействовала на большинство жителей республики

Ранее опрос электронного демографического журнала "Демоскоп" показал, что несмотря на конфликт на Украине абсолютное большинство жителей Казахстана (70%) считают, что Россия должна оставаться главным партнером Казахстана, а за поддержку Украины и развитие партнерства со странами Запада высказались лишь 6% респондентов.

2022-10-28T06:15

2022-10-28T06:15

2022-10-28T06:15

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Между тем, как отметил Казначеев, на информационном поле Казахстана господствуют откровенно прозападные и западные фонды и донорские организации, которые плотно работают как с редакциями, так и с журналистами поодиночке, пытаясь максимально разжигать антироссийские и русофобские настроения.Несмотря на это, многочисленные социологические исследования подтверждают результаты нашумевшего опроса "Демоскопа", констатировал эксперт."Ответы респондентов очень сильно различаются и в целом есть разрыв между прозападным информационным полем и настроениями. Нельзя говорить, что казахстанское общество в массе на стороне Украины или США", - подчеркнул Казначеев.Прозападные и проукраинские взгляды распространены лишь среди казахоязычной молодежи, на которую делают ставку западные фонды, добавил он. Однако, согласно опросам, стабильно более трех четвертей казахских респондентов предпочитают отвечать на русском языке, хотя в большинстве они являются этническими казахами.Полностью интервью Казначееваможно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221025/1040092753.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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казахстан, украина, новости, запад, сша, пропаганда