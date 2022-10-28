Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ - 28.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ - 28.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
Основным направлением удара для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему остается Херсон. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-28T04:45
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украина
всу
евсеев
новости
эксперт
удар
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Однако, он предположил, что для отвлечения российских военных, со стороны Запорожья может быть нанесен вспомогательный удар.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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украина, всу, евсеев, новости, эксперт, удар
Украина, ВСУ, Евсеев, Новости, эксперт, удар

Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ

04:45 28.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Основным направлением удара для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему остается Херсон. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Однако, он предположил, что для отвлечения российских военных, со стороны Запорожья может быть нанесен вспомогательный удар.

"С этой целью ВСУ перебросили на это направление две аэромобильных бригады из Житомирской и Волынской областей. Основные силы противника в количестве от 50 до 70 тысяч военнослужащих сейчас находятся под Днепропетровском и предназначены для действий на херсонском направлении. Так что их удар на севере Запорожской области может носить вспомогательный или отвлекающий характер", - объяснил Евсеев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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