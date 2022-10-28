Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ

"С этой целью ВСУ перебросили на это направление две аэромобильных бригады из Житомирской и Волынской областей. Основные силы противника в количестве от 50 до 70 тысяч военнослужащих сейчас находятся под Днепропетровском и предназначены для действий на херсонском направлении. Так что их удар на севере Запорожской области может носить вспомогательный или отвлекающий характер", - объяснил Евсеев.