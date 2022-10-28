https://ukraina.ru/20221028/1040193821.html
Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ - 28.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
Основным направлением удара для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему остается Херсон. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-28T04:45
2022-10-28T04:45
2022-10-28T04:45
украина
всу
евсеев
новости
эксперт
удар
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Однако, он предположил, что для отвлечения российских военных, со стороны Запорожья может быть нанесен вспомогательный удар.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, всу, евсеев, новости, эксперт, удар
Украина, ВСУ, Евсеев, Новости, эксперт, удар
Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
Основным направлением удара для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему остается Херсон. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Однако, он предположил, что для отвлечения российских военных, со стороны Запорожья может быть нанесен вспомогательный удар.
"С этой целью ВСУ перебросили на это направление две аэромобильных бригады из Житомирской и Волынской областей. Основные силы противника в количестве от 50 до 70 тысяч военнослужащих сейчас находятся под Днепропетровском и предназначены для действий на херсонском направлении. Так что их удар на севере Запорожской области может носить вспомогательный или отвлекающий характер", - объяснил Евсеев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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