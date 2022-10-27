https://ukraina.ru/20221027/1040214940.html

Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин

Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин - 27.10.2022 Украина.ру

Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин

Сейчас на Западе происходит беспрецедентная отмена культуры, искусства, разрушение гуманитарной сферы, объяснил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября

2022-10-27T17:32

2022-10-27T17:32

2022-10-27T17:33

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Он подчеркнул, что и у советских, и у американских руководителей того времени хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно.Путин сравнил запреты писателя Федора Достоевского и композитора Петра Чайковского со сжиганием книг в нацистской Германии.

https://ukraina.ru/20221012/1039635779.html

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новости, владимир путин, культура, холодная война