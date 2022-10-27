Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин - 27.10.2022 Украина.ру
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Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин
Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин - 27.10.2022 Украина.ру
Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин
Сейчас на Западе происходит беспрецедентная отмена культуры, искусства, разрушение гуманитарной сферы, объяснил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
2022-10-27T17:32
2022-10-27T17:33
новости
владимир путин
культура
холодная война
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Он подчеркнул, что и у советских, и у американских руководителей того времени хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно.Путин сравнил запреты писателя Федора Достоевского и композитора Петра Чайковского со сжиганием книг в нацистской Германии.
https://ukraina.ru/20221012/1039635779.html
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новости, владимир путин, культура, холодная война
Новости, Владимир Путин, культура, холодная война

Происходит не "культура отмены", а отмена культуры – Путин

17:32 27.10.2022 (обновлено: 17:33 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Сейчас на Западе происходит беспрецедентная отмена культуры, искусства, разрушение гуманитарной сферы, объяснил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
Даже в самый разгар Холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества, никому даже и в голову не приходило отрицать существование культуры, искусства, науки других народов.
Он подчеркнул, что и у советских, и у американских руководителей того времени хватало понимания, что к гуманитарной сфере нужно относиться деликатно.
Путин сравнил запреты писателя Федора Достоевского и композитора Петра Чайковского со сжиганием книг в нацистской Германии.
12 октября, 13:57
Русофобия и диалог культур
 
НовостиВладимир Путинкультурахолодная война
 
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