https://ukraina.ru/20221027/1040205985.html

"Наши партнеры не хотят, чтобы деньги украли". Почему Украине финансирование только обещают, но не дают

"Наши партнеры не хотят, чтобы деньги украли". Почему Украине финансирование только обещают, но не дают - 27.10.2022 Украина.ру

"Наши партнеры не хотят, чтобы деньги украли". Почему Украине финансирование только обещают, но не дают

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T15:31

2022-10-27T15:31

2022-10-27T16:25

эксклюзив

украина

экономика

финансы

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После конференции по вопросам восстановления Украины, которая прошла в Берлине, многие украинские эксперты приуныли. Денег по-прежнему нет, несмотря на щедрые обещания всего западного альянса. Сам Зеленский об этом сообщил. Объяснения этому звучат такие: доноры просто не хотят, чтобы их деньги украли, а также сами хотят на этом заработать. Пока выстроить такую схему не получается.Журналист Сергей Лямец написал, что нужно сделать внутри страны, чтобы деньги начали поступать на счета.«Относительно финансового Рамштайна. Хочу выступить в поддержку наших зарубежных партнеров. Украинские власти намекнули, что хотят получить деньги, которые они знают, на что направить. Чем это кончается, мы знаем. Знают и наши зарубежные партнеры. Потому не дают. Однако украинская власть должна отказаться от самой мысли, что она будет распределять какие-то деньги. Она должна создавать условия для инвестиций — но это другое. Это облегчение доступа к инфраструктуре. Это упрощение отвода земли/воды/электричества/подъездов. Это защита от "погон" там, где они не должны совать нос. И четкий контроль там, где это необходимо. Это антимонопольная политика. Это прозрачные автоматические процедуры. Ну и, конечно, это работающие суды. Наверное, суды должны стоять первым пунктом в перечне. Вместе я бы назвал все это «навести порядок». Чтобы навести порядок, не нужны финансовые расходы со стороны ЕС, Британии или США. Деньги на это уже тратятся из бюджета. В Раде, Кабмине и Офисах сидит множество людей, которые должны заниматься именно этим. За зарплату. Не хватает зарплат? Давайте уменьшим количество депутатов. Итак, заявление президента о Финансовом Рамштайне — это крик в бездну. Но совсем не потому, что денег нет. И не потому, что никто не хочет помочь Украине. Это потому, что наши партнеры не хотят, чтобы эти деньги украли. Правильно делают».Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров дал свои советы:«Не могу согласиться с президентом, потому что мы снова латаем дыры, а не шьем новую одежду. Во время видеовыступления на международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины, президент Зеленский призвал страны Евросоюза создать финансовый Рамштайн для помощи нашему государству. По словам Владимира Зеленского, Украине для скорейшего восстановления нужно 17 млрд долл. немедленно. Но, как заявил президент Украины: "Мы пока не получили ни одного цента на скорейшее восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения". Лично для меня это ожидаемый результат, потому что прежде всего для достижения этих целей нужно создавать не финансовый Рамштайн, а в Киеве — Международный инвестиционный хаб по привлечению длинных денег от мощного частного западного капитала. Именно Международный инвестиционный хаб в Киеве — это путь к внедрению комплексной программы инвестиционной деятельности и эффективных процессов государственного участия в становлении и развитии механизмов мобилизации инвестиционного капитала для восстановления и модернизации Украины. Где усовершенствование национальных банковской и небанковской систем, рынков капитала и бизнеса, хеджирование рисков будет подчинено этим первоочередным потребностям. По моему личному убеждению, у Украины нет другого выхода. Инвесторы и доноры будут вкладывать большие средства в нашу страну, если стратегия восстановления будет ясной, конкретной и определенной, если будет доступный, институционализированный и прогнозируемый центр принятия и выполнения решений. Таким центром должен стать Кабмин и под его сопровождением — Международный инвестиционный хаб в Киеве».Политический эксперт Дмитрий Корнейчук объяснил, почему Украина не получает обещанных западных денег: «В Еврокомиссии заявили, что готовы управлять всей международной помощью, которая пойдет на восстановление Украины. Размечтались! А с чего любители "больших строек" воровать будут?»Украинский политик Борислав Береза настроен критично по поводу получения всеобъемлющей помощи от Запада: «…очень мало надежд на то, что будет достигнуто какое-то соглашение на базе которого можно будет начать финансирование восстановления Украины. Шансы на это близки к нулю. После общения с несколькими участниками Конференции я должен с сожалением констатировать, что эта Конференция будет лишь... говорильней без конкретных шагов и результатов. Денег после неё мы не получим. Причины этого я оставлю за рамками поста. А пока я хочу обратить внимание на три момента:1. Олаф Шольц считает, что восстановление Украины после окончания российской военной агрессии станет задачей мирового сообщества, рассчитанной... на десятилетия. "Важно, чтобы мы не только конкретно определили, что необходимо сделать, куда вложить инвестиции, как организовать восстановление страны, но и подумали о том, как международное сообщество может финансировать это восстановление в течение многих лет и даже десятилетий", — заявил Шольц.2. До сих пор нет конкретного плана восстановления Украины, который можно будет корректировать и дополнять. А это само по себе раздражает наших партнеров.3. История с выделенными в бюджете Украины на следующий год деньгами на дороги многих в Европе задела. Публично об этом не говорят, но кулуарно обсуждают. Европейцы считают странным, когда Украина просит у Европы деньги на содержание государства и при этом планирует тратить 90 миллиардов гривен на дороги, которые и до войны были коррупционной ямой. А вопрос контроля денег со стороны наших доноров пока не решен.Отдельного поста достойна тема с финансированием восстановления Украины. Репарации всегда платятся с согласия страны. Тот же Ирак выплатил репарации Кувейту после собственного согласия. Но если согласия нет, то репарации не будут выплачены. В согласие России мало кто верит, даже при учёте смены власти. Есть вариант, что Россия согласится выплачивать репарации, но в определенном количестве и при выполнении остальных ее хотелок, которые начнутся со снятия санкций. Конфискация арестованных российских финансовых средств так же под большим вопросом из-за отсутствия единой позиции по данному вопросу, а так же из-за отсутствия правой базы и механизмов решения. Но все это сегодня малоактуально и не имеет быстрого решения. А нам деньги нужны уже вчера.В общем, я бы хотел ошибиться и увидеть начало финансирования, но пока это не произойдёт. Пока. И надеюсь, что ни у кого на Украине не возникнет идея выдать желаемое за действительное и сказать, что мы получили финансирование. Потому что будет, как с сообщением, что мы подаём заявление о вступлении в НАТО, но это дальше слов не имело последствий. Пора уже переходить от слов к делу. Громкие слова сотрясают воздух, а громкие дела сотрясают историю. И это надо помнить!»Юрист Татьяна Монтян, написала при каких условиях начнет работать план Маршала для Украины: «Получаю много вопросов по поводу обещанного унылой ливерной колбасой Олафом Шольцем плана Маршала для Украины. Мол, и в ЕС собрались принимать Украину, и сотни миллиардов долларов в развитие экономики вложить обещают! Неужели мечты сбываются?На самом деле все намного проще: все блага обещаны в будущем, после победы над Россией. Этот образ светлого и счастливого будущего должен греть душу и служить морковкой, висящей перед носом осла, чтобы шел вперед и тянул загруженную телегу.В связи с объявленной в России мобилизацией, как я и говорила, граждане Украины тоже должны готовиться к очередной волне широкомасштабной мобилизации. Это уже не скрывается. А чтобы они понимали, за что воюют, и нужны все эти небылицы про членство в ЕС, НАТО и новый план Маршала, обещающий за несколько лет превратить разрушенную Украину в мощную высокоразвитую страну с богатыми и счастливыми гражданами. Только идите сейчас и защитите свое светлое будущее от тянущих вас в отсталое имперское прошлое орков.И как бы кому ни казалась это очевидным, но это глупое вранье работает на достаточное количество людей с повышенной внушаемостью и пониженным уровнем критического мышления. Ну а чтобы наверняка уже обеспечить ВСУ мобресурсом, закрыли границы для мужчин и лишили их возможности зарабатывать себе и своим семьям на жизнь. Вот вам и весь план Маршала в сухом остатке».

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, украина, экономика, финансы