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Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана

Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана - 27.10.2022 Украина.ру

Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана

Израильские власти обеспокоены военным сотрудничеством России и Ирана. Об этом 27 октября рассказал премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью местному русскоязычному изданию "Вести"

2022-10-27T14:49

2022-10-27T14:49

2022-10-27T14:50

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Израиль выступает на стороне Украины, но власти намерены сохранять стратегические интересы государства в вопросе поддержки Киева. В ООН израильские представители проголосовали против включения в состав России четырех бывших регионов Украины. Лапид накануне общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, собеседники обсудили, чем еще Израиль может помочь.Выйти на площадь и выкрикивать лозунги - легко, преследовать национальные интересы - непросто, заявил Лапид.Накануне по инициативе России состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали применение Россией на Украине якобы иранских беспилотников. Представители Великобритании, Германии, США, Франции и Украины предложили провести расследование, обвиняя Иран в нарушении резолюции "Об иранской ядерной проблеме". Представители Ирана отвергли обвинения и заявили о неправомерности применения этой резолюции для обоснования расследования. Российская делегация заявила о нарушении Устава ООН со стороны инициаторов расследования и давлении на генерального секретаря ООН.

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