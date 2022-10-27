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Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана
Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана - 27.10.2022 Украина.ру
Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана
Израильские власти обеспокоены военным сотрудничеством России и Ирана. Об этом 27 октября рассказал премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью местному русскоязычному изданию "Вести"
2022-10-27T14:49
2022-10-27T14:49
2022-10-27T14:50
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Израиль выступает на стороне Украины, но власти намерены сохранять стратегические интересы государства в вопросе поддержки Киева. В ООН израильские представители проголосовали против включения в состав России четырех бывших регионов Украины. Лапид накануне общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, собеседники обсудили, чем еще Израиль может помочь.Выйти на площадь и выкрикивать лозунги - легко, преследовать национальные интересы - непросто, заявил Лапид.Накануне по инициативе России состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали применение Россией на Украине якобы иранских беспилотников. Представители Великобритании, Германии, США, Франции и Украины предложили провести расследование, обвиняя Иран в нарушении резолюции "Об иранской ядерной проблеме". Представители Ирана отвергли обвинения и заявили о неправомерности применения этой резолюции для обоснования расследования. Российская делегация заявила о нарушении Устава ООН со стороны инициаторов расследования и давлении на генерального секретаря ООН.
https://ukraina.ru/20221020/1039932179.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, иран, россия, украина
Новости, Израиль, Иран, Россия, Украина
Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана
14:49 27.10.2022 (обновлено: 14:50 27.10.2022)
Израильские власти обеспокоены военным сотрудничеством России и Ирана. Об этом 27 октября рассказал премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью местному русскоязычному изданию "Вести"
Израиль выступает на стороне Украины, но власти намерены сохранять стратегические интересы государства в вопросе поддержки Киева. В ООН израильские представители проголосовали против включения в состав России четырех бывших регионов Украины.
Лапид накануне общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, собеседники обсудили, чем еще Израиль может помочь.
"Разумеется, нас очень беспокоит усиление военного сотрудничества между Россией и Ираном. Мы приложим максимум усилий, чтобы остановить это. Но да - это все очень непросто", - сказал Лапид.
Выйти на площадь и выкрикивать лозунги - легко, преследовать национальные интересы - непросто, заявил Лапид.
Накануне по инициативе России состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали применение Россией на Украине якобы иранских беспилотников. Представители Великобритании, Германии, США, Франции и Украины предложили провести расследование, обвиняя Иран в нарушении резолюции "Об иранской ядерной проблеме". Представители Ирана отвергли обвинения и заявили о неправомерности применения этой резолюции для обоснования расследования. Российская делегация заявила о нарушении Устава ООН со стороны инициаторов расследования и давлении на генерального секретаря ООН.