Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040189318.html
Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию
Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию - 27.10.2022 Украина.ру
Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию
Диверсия на газопроводах "Северный поток" стала кульминацией давления на Россию, написал глава "Роснефти" Игорь Сечин 27 октября у себя в Twitter
2022-10-27T10:44
2022-10-27T10:44
новости
игорь сечин
северный поток-2
северный поток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101782/69/1017826974_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_9708e7ee495de073cc3aacaa54c065fa.jpg.webp
Он также подчеркнул, что единый мировой энергетический рынок остался в прошлом, и больше нет никаких правил, которых бы придерживались все его игроки.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсия на "Северных потоках" — "это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры".Неделей ранее главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio объяснил, что, судя по фото и видео с места диверсии, труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода, то есть теоретически, "Потоки" можно починить.Однако, ни одна из сторон не заявляла о таких намерениях.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.
https://ukraina.ru/20221022/1040012019.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101782/69/1017826974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_552af991c904af7f79ec04b38089152d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, игорь сечин, северный поток-2, северный поток, россия
Новости, Игорь Сечин, Северный поток-2, Северный поток, Россия

Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию

10:44 27.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День первый
Восточный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Диверсия на газопроводах "Северный поток" стала кульминацией давления на Россию, написал глава "Роснефти" Игорь Сечин 27 октября у себя в Twitter
Он также подчеркнул, что единый мировой энергетический рынок остался в прошлом, и больше нет никаких правил, которых бы придерживались все его игроки.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсия на "Северных потоках" — "это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Неделей ранее главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio объяснил, что, судя по фото и видео с места диверсии, труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода, то есть теоретически, "Потоки" можно починить.
Однако, ни одна из сторон не заявляла о таких намерениях.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.
В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.
Срджа Трифкович - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 06:23
Политолог: организаторы диверсии на "Северных потоках" выполнили работу "свахи" Диверсия на "Северных потоках" очень сильно помогла тому, чтобы и в России, и в Турции задумались о более тесном сотрудничестве в газовой сфере. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сербский политолог Срджа Трифкович
 
НовостиИгорь СечинСеверный поток-2Северный потокРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
11:24"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
11:00Украинские боевики застрелили нескольких мирных жителей при попытке сбить "Герань" - Spiegel
10:44Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию
10:41На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР
10:36Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре
10:26Солдаты Бундесвера отказываются от службы из-за конфликта на Украине
10:25В Запорожье поврежден объект энергетической инфраструктуры – власти
10:05Небензя: секретариат ООН не может проводить расследование по БПЛА на Украине
10:03Стремоусов: признаков подготовки наступления ВСУ на Херсон нет
09:58Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октября
09:56Кризис назрел: готовы ли США вскрыть карты?
09:48Опрос в США показал, сколько американцев считают "обязанностью" страны помощь киевскому режиму
09:44С какой стороны ударит по Польше запущенный ею "репарационный бумеранг"
09:40В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
09:39CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото
09:35Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковал беспилотник
09:34Небензя призвал осудить страны, требующие расследования по БПЛА
09:30Отложенная "грязная" бомба. США не отказались от своих планов устроить провокацию
09:23"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России
Лента новостейМолния