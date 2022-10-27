https://ukraina.ru/20221027/1040189318.html
Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию
Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию - 27.10.2022 Украина.ру
Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию
Диверсия на газопроводах "Северный поток" стала кульминацией давления на Россию, написал глава "Роснефти" Игорь Сечин 27 октября у себя в Twitter
2022-10-27T10:44
2022-10-27T10:44
2022-10-27T10:44
новости
игорь сечин
северный поток-2
северный поток
россия
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Он также подчеркнул, что единый мировой энергетический рынок остался в прошлом, и больше нет никаких правил, которых бы придерживались все его игроки.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсия на "Северных потоках" — "это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры".Неделей ранее главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio объяснил, что, судя по фото и видео с места диверсии, труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода, то есть теоретически, "Потоки" можно починить.Однако, ни одна из сторон не заявляла о таких намерениях.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.
https://ukraina.ru/20221022/1040012019.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь сечин, северный поток-2, северный поток, россия
Сечин назвал поворотное событие, ключевое в международном давлении на Россию
Диверсия на газопроводах "Северный поток" стала кульминацией давления на Россию, написал глава "Роснефти" Игорь Сечин 27 октября у себя в Twitter
Он также подчеркнул, что единый мировой энергетический рынок остался в прошлом, и больше нет никаких правил, которых бы придерживались все его игроки.
Накануне президент РФ Владимир Путин
заявил, что диверсия на "Северных потоках" — "это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Неделей ранее главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг в интервью Danmarks Radio объяснил, что, судя по фото и видео с места диверсии, труба не покроется ржавчиной, поскольку в воде на глубине 80 метров содержится не так много кислорода, то есть теоретически, "Потоки" можно починить.
Однако, ни одна из сторон не заявляла о таких намерениях.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.
В условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности, сказал ранее в интервью Украина.ру эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Он предположил, что газа хватит для удовлетворения элементарных потребностей в отоплении европейцев, однако промышленность столкнётся с серьёзным кризисом.