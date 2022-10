https://ukraina.ru/20221027/1040188307.html

Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре

Восьмого ноября состоятся выборы в Конгресс США и Украина необходима республиканцам, чтобы объяснить свой "провал на Капитолийском холме", считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 27 октября в своем Telegram-канале

По словам Медведева, жизнями украинцев Республиканская партия расплачивается за поставки американского оружия, работы иностранных инструкторов и наемников, ими могут расплатиться и за применение "грязной бомбы".Он подчеркнул, что россияне тоже страдают в этом конфликте, но их жизни будут отомщены.В завершение Медведев процитировал название песни шведской поп-группы ABBA: The winner takes it all ("Победитель получает все")

