Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре - 27.10.2022 Украина.ру
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Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре
Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре - 27.10.2022 Украина.ру
Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре
Восьмого ноября состоятся выборы в Конгресс США и Украина необходима республиканцам, чтобы объяснить свой "провал на Капитолийском холме", считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 27 октября в своем Telegram-канале
2022-10-27T10:36
2022-10-27T10:36
новости
дмитрий медведев
джо байден
сша
украина
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По словам Медведева, жизнями украинцев Республиканская партия расплачивается за поставки американского оружия, работы иностранных инструкторов и наемников, ими могут расплатиться и за применение "грязной бомбы".Он подчеркнул, что россияне тоже страдают в этом конфликте, но их жизни будут отомщены.В завершение Медведев процитировал название песни шведской поп-группы ABBA: The winner takes it all ("Победитель получает все")
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новости, дмитрий медведев, джо байден, сша, украина
Новости, Дмитрий Медведев, Джо Байден, США, Украина

Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре

10:36 27.10.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Восьмого ноября состоятся выборы в Конгресс США и Украина необходима республиканцам, чтобы объяснить свой "провал на Капитолийском холме", считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 27 октября в своем Telegram-канале

Для нынешней команды [Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном.

По словам Медведева, жизнями украинцев Республиканская партия расплачивается за поставки американского оружия, работы иностранных инструкторов и наемников, ими могут расплатиться и за применение "грязной бомбы".
Он подчеркнул, что россияне тоже страдают в этом конфликте, но их жизни будут отомщены.
В завершение Медведев процитировал название песни шведской поп-группы ABBA: The winner takes it all ("Победитель получает все")
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:03
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в АртемовскеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообщался в Twitter с американским бизнесменом Илоном Маском. Маск спросил об успехах на фронте, Медведев позвал его в ответ в Москву
 
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