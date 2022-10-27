Медведев рассказал, как украинцы стали разменной монетой в большой американской игре
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Восьмого ноября состоятся выборы в Конгресс США и Украина необходима республиканцам, чтобы объяснить свой "провал на Капитолийском холме", считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 27 октября в своем Telegram-канале
Для нынешней команды [Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном.
По словам Медведева, жизнями украинцев Республиканская партия расплачивается за поставки американского оружия, работы иностранных инструкторов и наемников, ими могут расплатиться и за применение "грязной бомбы".
Он подчеркнул, что россияне тоже страдают в этом конфликте, но их жизни будут отомщены.
В завершение Медведев процитировал название песни шведской поп-группы ABBA: The winner takes it all ("Победитель получает все")