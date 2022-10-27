https://ukraina.ru/20221027/1040187672.html

Солдаты Бундесвера отказываются от службы из-за конфликта на Украине

Солдаты Бундесвера отказываются от службы из-за конфликта на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Солдаты Бундесвера отказываются от службы из-за конфликта на Украине

В 2021 году по соображениям совести от военной службы в Германии отказались 209 человек, за первые восемь месяцев 2022 года - 810 человек. Об этом пишут журналисты немецкого издания Der Spiegel

2022-10-27T10:26

2022-10-27T10:26

2022-10-27T10:26

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Военнослужащие Бундесвера стали чаще отказываться от службы из-за конфликта на Украине. После начала российской военной спецоперации все больше солдат просят об увольнении, а резервисты и не служившие заявляют об отказах от военной службы по соображениям совести. В 2021 году от военной службы отказались 209 человек, за первые восемь месяцев 2022 года - 810 человек. Эти данные приводят немецкие СМИ, ссылаясь на ответ Федерального министерства обороны на запрос комитета по обороне Бундестага. Число резервистов увеличилось с 10 до 190. Число призывников, которые отказались от военной службы, увеличилось с 23 до 484. Эти граждане ссылаются на статус отказников по соображениям совести как в случае повторного призыва, так и в случае необходимости обороны. В Минобороны ФРГ не объяснили причины отказов. Депутат Бундестага Севим Дагделен считает, что отказники "проголосовали ногами" против стратегии правительства после начала боевых действий на Украине. По ее словам, цифры отражают опасения по поводу последствий курса германских властей на военную эскалацию.

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новости, германия, украина, призывники