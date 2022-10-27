Стремоусов: признаков подготовки наступления ВСУ на Херсон нет - 27.10.2022 Украина.ру
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Стремоусов: признаков подготовки наступления ВСУ на Херсон нет
Стремоусов: признаков подготовки наступления ВСУ на Херсон нет - 27.10.2022 Украина.ру
Стремоусов: признаков подготовки наступления ВСУ на Херсон нет
Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что никаких признаков подготовки украинскими войсками масштабного наступления на Херсонском направлении пока не наблюдается. Об этом 27 октября сообщает РИА Новости
2022-10-27T10:03
2022-10-27T10:03
новости
херсон
кирилл стремоусов
всу
наступление
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Он также подчеркнул, что сдавать регион не планируется, линию обороны на передовой постоянно усиливают.Ранее Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. Украинские войска откатились на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
https://ukraina.ru/20221024/1040090207.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, херсон, кирилл стремоусов, всу, наступление
Новости, Херсон, Кирилл Стремоусов, ВСУ, наступление

Стремоусов: признаков подготовки наступления ВСУ на Херсон нет

10:03 27.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что никаких признаков подготовки украинскими войсками масштабного наступления на Херсонском направлении пока не наблюдается. Об этом 27 октября сообщает РИА Новости
Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются.
Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области
Он также подчеркнул, что сдавать регион не планируется, линию обороны на передовой постоянно усиливают.
Ранее Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. Украинские войска откатились на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
Херсон - это лакмусовая бумажка: Малькевич рассказал правду о происходящем
24 октября, 17:48
"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. ВидеоЧлен Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей:
 
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