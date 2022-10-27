https://ukraina.ru/20221027/1040183803.html

В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай

В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай - 27.10.2022 Украина.ру

В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил 26 октября, что США рассчитывают одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции, приводит его слова РИА Новости

2022-10-27T09:40

2022-10-27T09:40

2022-10-27T09:40

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Он также добавил, что США верят в наличие общих интересов с Китаем, по которым страны могут сотрудничать, включая вопросы изменения климата.Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает США прекратить распространять устаревшую теорию китайской угрозы и лучше заняться выстраиванием новой концепции открытости и взаимовыгодного сотрудничества.Также стало известно, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре договорились совместно реагировать на вызовы со стороны Китая.

https://ukraina.ru/20221025/1040122574.html

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новости, китай, сша, белый дом