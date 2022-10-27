В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай - 27.10.2022 Украина.ру
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В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай - 27.10.2022 Украина.ру
В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил 26 октября, что США рассчитывают одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции, приводит его слова РИА Новости
2022-10-27T09:40
2022-10-27T09:40
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Он также добавил, что США верят в наличие общих интересов с Китаем, по которым страны могут сотрудничать, включая вопросы изменения климата.Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает США прекратить распространять устаревшую теорию китайской угрозы и лучше заняться выстраиванием новой концепции открытости и взаимовыгодного сотрудничества.Также стало известно, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре договорились совместно реагировать на вызовы со стороны Китая.
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новости, китай, сша, белый дом
Новости, Китай, США, Белый дом

В Белом доме рассказали, как США намерены победить Китай

09:40 27.10.2022
 
© REUTERS / Tom BrennerКапитолий США Вашингтон Белый дом
Капитолий США Вашингтон Белый дом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© REUTERS / Tom Brenner
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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил 26 октября, что США рассчитывают одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции, приводит его слова РИА Новости
Это стратегическая конкуренция, которую, как верит президент, Соединенные Штаты могут выиграть. Это также представляет конкретные угрозы и вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым мы готовы.
Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме
Он также добавил, что США верят в наличие общих интересов с Китаем, по которым страны могут сотрудничать, включая вопросы изменения климата.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает США прекратить распространять устаревшую теорию китайской угрозы и лучше заняться выстраиванием новой концепции открытости и взаимовыгодного сотрудничества.
Также стало известно, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре договорились совместно реагировать на вызовы со стороны Китая.
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Алексей Маслов: Китай может очень хорошо поддержать Россию
 
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