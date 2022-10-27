https://ukraina.ru/20221027/1040182613.html

С какой стороны ударит по Польше запущенный ею "репарационный бумеранг"

С какой стороны ударит по Польше запущенный ею "репарационный бумеранг" - 27.10.2022 Украина.ру

С какой стороны ударит по Польше запущенный ею "репарационный бумеранг"

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T09:44

2022-10-27T09:44

2022-10-27T10:40

эксклюзив

германия

россия

польша

репарации

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Сенат Польши пока отложил рассмотрение вопроса о требовании репараций от Германии. Хотя это стало следствием конфликта власти и оппозиции, однако «репарационный бумеранг» может больно ударить по Варшаве.Комиссия Сената Польши по иностранным и европейским делам, которая 27 октября должна была рассматривать проект резолюции о возмещении Польше ущерба, причиненного Германией во время Второй мировой войны, решила пока отложить этот вопрос. Об этом накануне сообщил вице-спикер Сената, член правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Маре Пэнк.«В Сенате нет политической воли, чтобы усилить позицию польского правительства в этом вопросе. Но они также не осмеливаются отвергнуть резолюцию. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга, и, по обыкновению, — Für Deutschland! (для Германии. — Ред.)», — прокомментировал ситуацию Марек Пэнк в Twitter. Это был прямой намёк на то, что спикер Сената Томаш Гродзкий принадлежит к оппозиционной либеральной партии «Гражданская коалиция» (ГК), которую в ПиС постоянно называет пронемецкой, и большинство в Сенате сформировано именно на основе либералов.В свою очередь, сенатор от ГК Марчин Босацки, который является одним из заместителей председателя Комиссии по иностранным и европейским делам (возглавляет её также либерал, Богдан Клих) ранее заявил, что в связи с внесением ПиС проекта упомянутой резолюции на прошлой неделе направил письмо главе МИД Польши Збигневу Рау. «Пока я не получил ответа, без него работа над этой резолюцией блуждает в тумане — мы не знаем, чего хочет польское правительство и о чем нам вообще говорить», — сказал политик.В письме главе польской дипломатии Босацки от имени группы сенаторов-либералов попросил предоставить дипломатическую ноту, адресованную Германии в вопросе репараций. В частности, сенаторы от ГК интересуются, каких именно репараций требует правительство Польши от Германии, и требует ли их вообще, какой переговорный процесс по этому вопросу предлагает польская сторона. Кроме того, в письме главе сенаторов МИД спрашивается, был ли отчет о потерях Польши во Второй мировой войне, подготовленный группой под руководством депутата Сейма Польши от ПиС Аркадиуша Мулярчика, частью или приложением к ноте.Тут нужно объяснить нашему читателю, что «Право и Справедливость» и её лидер, Ярослав Качиньский, антинемецкой риторикой загнали себя в угол. Несколько лет подряд Качиньский заявлял, что вот-вот будут формализованы требования к Германии по выплате Польше репараций за Вторую мировую войну. По оценкам польских аналитиков, это добавило ПиС достаточно много голосов на парламентских, президентских и даже местных выборах1 сентября 2022 года, в 83-ю годовщину нападения нацистской Германии на Польшу, отчёт комиссии Мулярчика был представлен в большом зале Королевского дворца в Варшаве в присутствии высшего руководства страны. В этом документе потери Польши от боевых действий и немецкой оккупации были оценены в 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). Большинство СМИ, и не только польских, написали, что именно такую сумму репараций требует Польша от современной Германии.Однако когда 14 сентября 2022 года Сейм Польши принял резолюцию, которой призвал правительство ФРГ «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия для Польши и её граждан в результате развязывания Второй мировой войны со стороны Третьего германского рейха», термина «репарации» в ней попросту не оказалось. В последний момент его заменили словом «компенсации». Соответственно, репарации не упоминаются и в дипломатической ноте в адрес Германии, которую 3 октября с помпой подписал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.При этом его немецкая коллега Анналена Бербок сразу же заявила, что Германия считает вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну урегулированным, сославшись на соответствующие соглашения между ФРГ и Польской Народной Республикой, подписанные в 1953 и 1970 годах. А непублично именно настойчивое требование репараций привело к тому, что Германия приостановила переговоры с Польшей о передаче ей танков «Леопард» взамен переданных на Украину польских Т-72. Да и в решении Брюсселя заморозить часть выплат Варшаве из бюджета ЕС тоже видна рука Берлина.При этом польские власти болезненно относятся к попыткам оппозиции продемонстрировать отличие риторики и реальной политики правительства ПиС. Когда 11 октября депутаты Сейма от ГК, среди которых был бывший глава польской дипломатии Дариуш Росати и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль, попытались получить в дипломатическом ведомстве текст упомянутой ноты, им просто не показали этот документ. Замминистра иностранных дел Польши Пётр Ваврик на словах подтвердил депутатам, что «репарации» в ноте не упоминаются, поскольку их нет в резолюции Сейма (хотя международную политику Польши, по Конституции, определяют правительство и президент страны).«ПиС издевается над поляками, говоря, что они требуют репараций. Это не так. В ноте упоминаются другие вещи, такие как начало переговоров, урегулирование некоторых вопросов, компенсации, но слова "репарации", которое было ключом к началу пропагандистской игры, нет», — заявил тогда Павел Коваль. Понятно желание парламентской оппозиции хотя бы через Сенат получить официальный документ и ткнуть его в лицо электорату ПиС. Однако нужно заметить, что тема репараций, раздутая Качиньским сотоварищи, выходит далеко за рамки польско-немецких отношений.Во-первых, в упомянутой резолюции Сейма от 14 сентября 2022 года сказано, что «Польша до сих пор не получила соответствующей финансовой компенсации и возмещения материальных и нематериальных потерь, понесённых Польским государством во время Второй мировой войны в результате агрессии Союза Советских Социалистических Республик». Польский парламент считает, что «эти потери требуют выявления и представления необходимого уважения, что будет основанием для принятия соответствующих мер против Российской Федерации».Тему подхватил и президент Польши Анджей Дуда. В интервью изданию Wprost, опубликованном 15 сентября, он заявил: «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Очевидно, что Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России». Высказался на эту тему и бывший глава МИД Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский, который заявил: «Польша должна была получить 15% советских репараций, а Советы нас обманули. А значит ПиС должна требовать репарации у путинской России, тем более что для этого есть "задняя дверь". Россия воюет на Украине, её золотовалютные резервы, оцениваемые в 300 миллиардов долларов, заморожены. Если США заявят, что Россия является страной — спонсором терроризма, на часть этих средств можно претендовать в американских судах».В России в ответ заявили, что подобные претензии Польши лежат в области политических фантазий. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин отметил, что в Варшаве, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к историческому ревизионизму. «Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — отметил российский дипломат.Однако запущенный официальной Варшавой «репарационный бумеранг» может прилететь обратно и с вовсе неожиданной стороны. В конце сентября израильский профессор Барбара Энгелькинг заявила в интервью порталу The Jerusalem Post: «Польское правительство отказывается возвращать еврейскую собственность законным владельцам, ссылаясь на истечение срока исковой давности. В связи с принятием Сеймом резолюции о репарациях от Германии еврейская община имеет полные законные основания требовать от Польши репараций за Холокост, выплаты возмещения личных и материальных потерь».По словам Энгелькинг, в настоящее время в Центре исследований уничтожения евреев находится более 20 000 заявлений о возврате имущества, утраченного польскими евреями во время и после Второй мировой войны, а общая сумма требований с поправкой на инфляцию превышает 870 миллиардов евро.Но и это ещё не конец истории. Как отметил варшавский корреспондент немецкой газеты Die Welt Филипп Фриц, суммы, иллюстрирующие военные потери Польши, касаются строго ограниченной территории и не включают ни бывшие немецкие земли на Западе, полученные Польшей после войны, ни утраченные польские земли на Востоке. Так что претензии Варшавы к Москве должны были бы распространяться и на нынешнюю Украину, ведь восточные земли Польши входили в состав УССР. «Стоило бы также вернуться к расчётам, связанным с деятельностью УПА*», — написал немецкий журналист, напоминая, что во время устроенной украинскими националистами резни на Волыни и Восточной Галичине погибло около 100 тысяч поляков.Трудно сказать, осознают ли нынешние киевские власти тот факт, что рано или поздно в Варшаве вернутся и к резне поляков, и к вопросу Волыни и Галичины (или бывших «Восточных кресов», то есть окраин Польши) в целом. За три с лишним десятилетия независимости Украины, а особенно сейчас, в ходе вооружённого конфликта с Россией, официальный Киев ведёт себя так, будто история началась только в августе 1991 года. Украинцы не признают вины в убийствах поляков на Волыни и Восточной Галичине, как и участие в уничтожении евреев, а Украина спокойно пользуется имуществом тех и других.Примером такого подхода являются постоянно растущие претензии к России — в условиях полного игнорирования вопроса возмещения убытков бывшим (до 1939 года) гражданам Польши, в том числе лицам украинского или еврейского происхождения. Их имущество было присвоено советской властью, а Украине оно досталось по наследству от Украинской Советской Социалистической Республики. Несмотря на всю риторику о независимости, европейских ценностях и декоммунизации, современное Украинское государство унаследовало земли, предприятия и частные здания, которые до Второй мировой войны принадлежали Польше и её гражданам на территории, как официально считают в Киеве, «оккупированной Советским Союзом».Тогда почему Украина, которая рвётся в ЕС, признав и приняв «европейские ценности», не должна компенсировать Польше и полякам украденное СССР имущество? Кроме того, евреи также должны требовать компенсацию за утраченное имущество на Волыни и Восточной Галичине не с Польши, а с Украины. Тем более что президент Украины Владимир Зеленский открыто признает себя евреем, а The Jerusalem Post назвала его самым влиятельным евреем 2022 года. Почему бы ему не помочь своим соплеменникам?Стоит напомнить, что бумеранг, если не попадает в цель, возвращается к бросившему это орудие. Интересно, просчитывали ли деятели ПиС вариант, при котором брошенный ими «репарационный бумеранг» может пролететь мимо немцев и ударить по самой Польше и её нынешнему союзнику — Украине?..*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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Олег Хавич

эксклюзив, германия, россия, польша, репарации