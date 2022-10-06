"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям - 06.10.2022 Украина.ру
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"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям
"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям - 06.10.2022 Украина.ру
"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям
Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, передает 6 октября РИА Новости
2022-10-06T07:33
2022-10-06T07:34
польша
репарации
мид
россия
новости
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Он отметил, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму".Ранее в Варшаве потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.При этом польские политики неоднократно выражали надежду получить репарации и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана компенсировать Польше за ущерб во Второй мировой войне, а замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать денег от России поддержал недавно и президент страны Анджей Дуда.
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польша, репарации, мид, россия, новости
Польша, репарации, МИД, Россия, Новости

"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям

07:33 06.10.2022 (обновлено: 07:34 06.10.2022)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, передает 6 октября РИА Новости
Он отметил, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму".

"Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев", - резюмировал дипломат.

Ранее в Варшаве потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
При этом польские политики неоднократно выражали надежду получить репарации и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана компенсировать Польше за ущерб во Второй мировой войне, а замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать денег от России поддержал недавно и президент страны Анджей Дуда.
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 10:15
«Топают ногами». Суздальцев о том, как Запад требует от России выплатить ему репарацииЗападные страны все эти годы внушали себе и своему обществу, что Россия — это проигравшая в Холодной войне бензоколонка, которая должна едва ли не даром поставлять энергоносители. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
 
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