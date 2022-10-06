https://ukraina.ru/20221006/1039425382.html

"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям

"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям - 06.10.2022 Украина.ру

"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям

Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, передает 6 октября РИА Новости

2022-10-06T07:33

2022-10-06T07:33

2022-10-06T07:34

польша

репарации

мид

россия

новости

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Он отметил, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму".Ранее в Варшаве потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.При этом польские политики неоднократно выражали надежду получить репарации и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана компенсировать Польше за ущерб во Второй мировой войне, а замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать денег от России поддержал недавно и президент страны Анджей Дуда.

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польша, репарации, мид, россия, новости