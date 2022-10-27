https://ukraina.ru/20221027/1040181963.html

"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России

"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России - 27.10.2022 Украина.ру

"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России

США использует Европу, выкачивая из нее все, что нужно Вашингтону. Однако победа России в спецоперации на Украине может изменить расклад сил, лишив США контроля над ЕС. Такое мнение на днях в своей новой статье для журнала Valeurs Actuelles озвучила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос

2022-10-27T09:23

2022-10-27T09:23

2022-10-27T09:24

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Она заявила, что сомневается в возможности военного поражения Москвы, в то время как поведение Евросоюза она сочла слабым из-за неспособности понять, что Вашингтон попросту использует европейцев для долгосрочного ослабления России."Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис", — задалась вопросом эксперт.В конце статьи Галактерос резюмировала, что Европа стала экономической мишенью, и "даже не хочет себя защитить".

https://ukraina.ru/20221027/1040181623.html

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новости, франция, сша, россия, победа