"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России - 27.10.2022 Украина.ру
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"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России
"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России - 27.10.2022 Украина.ру
"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России
США использует Европу, выкачивая из нее все, что нужно Вашингтону. Однако победа России в спецоперации на Украине может изменить расклад сил, лишив США контроля над ЕС. Такое мнение на днях в своей новой статье для журнала Valeurs Actuelles озвучила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос
2022-10-27T09:23
2022-10-27T09:24
новости
франция
сша
россия
победа
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Она заявила, что сомневается в возможности военного поражения Москвы, в то время как поведение Евросоюза она сочла слабым из-за неспособности понять, что Вашингтон попросту использует европейцев для долгосрочного ослабления России."Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис", — задалась вопросом эксперт.В конце статьи Галактерос резюмировала, что Европа стала экономической мишенью, и "даже не хочет себя защитить".
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Новости, Франция, США, Россия, победа

"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России

09:23 27.10.2022 (обновлено: 09:24 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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США использует Европу, выкачивая из нее все, что нужно Вашингтону. Однако победа России в спецоперации на Украине может изменить расклад сил, лишив США контроля над ЕС. Такое мнение на днях в своей новой статье для журнала Valeurs Actuelles озвучила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос

"Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым", — написала Галактерос.

Она заявила, что сомневается в возможности военного поражения Москвы, в то время как поведение Евросоюза она сочла слабым из-за неспособности понять, что Вашингтон попросту использует европейцев для долгосрочного ослабления России.
"Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис", — задалась вопросом эксперт.
В конце статьи Галактерос резюмировала, что Европа стала экономической мишенью, и "даже не хочет себя защитить".
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