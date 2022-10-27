https://ukraina.ru/20221027/1040181963.html
"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России
"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России - 27.10.2022 Украина.ру
"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России
США использует Европу, выкачивая из нее все, что нужно Вашингтону. Однако победа России в спецоперации на Украине может изменить расклад сил, лишив США контроля над ЕС. Такое мнение на днях в своей новой статье для журнала Valeurs Actuelles озвучила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос
2022-10-27T09:23
2022-10-27T09:23
2022-10-27T09:24
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победа
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Она заявила, что сомневается в возможности военного поражения Москвы, в то время как поведение Евросоюза она сочла слабым из-за неспособности понять, что Вашингтон попросту использует европейцев для долгосрочного ослабления России."Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис", — задалась вопросом эксперт.В конце статьи Галактерос резюмировала, что Европа стала экономической мишенью, и "даже не хочет себя защитить".
https://ukraina.ru/20221027/1040181623.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, сша, россия, победа
"Покорность стоит дорого": во Франции оценили, чем для Запада обернется победа России
09:23 27.10.2022 (обновлено: 09:24 27.10.2022)
США использует Европу, выкачивая из нее все, что нужно Вашингтону. Однако победа России в спецоперации на Украине может изменить расклад сил, лишив США контроля над ЕС. Такое мнение на днях в своей новой статье для журнала Valeurs Actuelles озвучила президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос