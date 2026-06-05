https://ukraina.ru/20260605/rossiyskie-bolvanki-oreshnika-vzbudorazhili-ves-mir-kogda-raketa-otrabotaet-vo-vsyu-mosch-1079881966.html
Российские болванки "Орешника" взбудоражили весь мир. Когда ракета отработает во всю мощь
Российские болванки "Орешника" взбудоражили весь мир. Когда ракета отработает во всю мощь - 05.06.2026 Украина.ру
Российские болванки "Орешника" взбудоражили весь мир. Когда ракета отработает во всю мощь
Представления о мощи российской ракеты "Орешник" уже давно наводят панический ужас, но оказывается она ещё ни разу не применялась в полном объёме. Накануне... Украина.ру, 05.06.2026
2026-06-05T16:46
2026-06-05T16:46
2026-06-05T16:46
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украина
запад
москва
алексей подберезкин
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Представления о мощи российской ракеты "Орешник" уже давно наводят панический ужас, но оказывается она ещё ни разу не применялась в полном объёме. Накануне Владимир Путин заявил, что это оружие в полную силу не использовалось на Украине – все применения были испытательными, включая последний удар по Белой Церкви, расчёты били буквально "по сараю", делая выводы для будущих испытаний "Орешника".Что это значит и при каких условиях российская сторона использует это триггерное для Запада оружие в полную мощь объяснил военный эксперт Алексей Подберёзкин. Помимо этого, он обозначил позицию Москвы и Киева по отношению к завершению СВО.
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