https://ukraina.ru/20260605/rossiyskie-bolvanki-oreshnika-vzbudorazhili-ves-mir-kogda-raketa-otrabotaet-vo-vsyu-mosch-1079881966.html

Российские болванки "Орешника" взбудоражили весь мир. Когда ракета отработает во всю мощь

Российские болванки "Орешника" взбудоражили весь мир. Когда ракета отработает во всю мощь - 05.06.2026 Украина.ру

Российские болванки "Орешника" взбудоражили весь мир. Когда ракета отработает во всю мощь

Представления о мощи российской ракеты "Орешник" уже давно наводят панический ужас, но оказывается она ещё ни разу не применялась в полном объёме. Накануне... Украина.ру, 05.06.2026

2026-06-05T16:46

2026-06-05T16:46

2026-06-05T16:46

видео

украина

запад

москва

алексей подберезкин

владимир путин

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Представления о мощи российской ракеты "Орешник" уже давно наводят панический ужас, но оказывается она ещё ни разу не применялась в полном объёме. Накануне Владимир Путин заявил, что это оружие в полную силу не использовалось на Украине – все применения были испытательными, включая последний удар по Белой Церкви, расчёты били буквально "по сараю", делая выводы для будущих испытаний "Орешника".Что это значит и при каких условиях российская сторона использует это триггерное для Запада оружие в полную мощь объяснил военный эксперт Алексей Подберёзкин. Помимо этого, он обозначил позицию Москвы и Киева по отношению к завершению СВО.

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