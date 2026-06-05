Зеленский засобирался в Венгрию
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский может в скором времени посетить Будапешт, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор порталу MagyarHang
"Идут переговоры о возможном скором визите (Зеленского - ред.) в Будапешт", - сказал Шандор.
По его словам, точной даты возможного визита пока нет.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если будет достигнуто соглашение о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
В среду Мадьяр рассказал, что в переговорах достигнут прорыв.
Подробнее - в материале Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в Закарпатье на сайте Украина.ру.
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