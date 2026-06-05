Зеленский засобирался в Венгрию - 05.06.2026 Украина.ру
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Зеленский засобирался в Венгрию
Зеленский засобирался в Венгрию - 05.06.2026 Украина.ру
Зеленский засобирался в Венгрию
Владимир Зеленский может в скором времени посетить Будапешт, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор порталу MagyarHang
2026-06-05T14:59
2026-06-05T14:59
новости
венгрия
закарпатье
будапешт
владимир зеленский
мадьяр
украина.ру
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"Идут переговоры о возможном скором визите (Зеленского - ред.) в Будапешт", - сказал Шандор.По его словам, точной даты возможного визита пока нет.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если будет достигнуто соглашение о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. В среду Мадьяр рассказал, что в переговорах достигнут прорыв.Подробнее - в материале Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в Закарпатье на сайте Украина.ру.
венгрия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, венгрия, закарпатье, будапешт, владимир зеленский, мадьяр, украина.ру
Новости, Венгрия, Закарпатье, Будапешт, Владимир Зеленский, Мадьяр, Украина.ру

Зеленский засобирался в Венгрию

14:59 05.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский может в скором времени посетить Будапешт, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор порталу MagyarHang
"Идут переговоры о возможном скором визите (Зеленского - ред.) в Будапешт", - сказал Шандор.
По его словам, точной даты возможного визита пока нет.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если будет достигнуто соглашение о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
В среду Мадьяр рассказал, что в переговорах достигнут прорыв.
Подробнее - в материале Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в Закарпатье на сайте Украина.ру.
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