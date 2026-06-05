Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке - 05.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260605/khvost-esche-vilyaet-sobakoy-ekspert-o-tom-vliyaet-li-netanyakhu-na-khod-voyny-na-blizhnem-vostoke-1079873259.html
Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке
Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке - 05.06.2026 Украина.ру
Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке
Нетаньяху не может влиять на ход войны на Ближнем Востоке — он лишь спровоцировал ее начало. Теперь Трамп выходит из этой ситуации и будет гнуть свою линию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2026-06-05T15:06
2026-06-05T15:11
мир без границ
новости
главные новости
ближний восток
иран
сша
дональд трамп
украина.ру
петр акопов
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077677212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6add0f9494815f7be60bbf01c27c1f10.jpg
Как сообщает Axios, после ударов Израиля по Бейруту президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав его "сумасшедшим "за срыв перемирия на Ближнем Востоке. Тем временем Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами и дронами Кувейт и Бахрейн. В ответ США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе.Журналист спросил, означает ли это то, что сейчас на Ближнем Востоке реализуется концепция "хвост виляет собакой", то есть определяет ли Нетаньяху ход ближневосточного конфликта. Акопов заявил: "Нет, Нетаньяху не может влиять на ход войны, потому что он повлиял на ее начало, вернее он ее спровоцировал. Теперь уже Трамп пытается выйти из этой ситуации".По словам эксперта, реакция президента США на действия израильского премьера говорит о многом. "И то, что Трамп обозвал Нетаньяху сумасшедшим, показывает, что он уже не оказывает принципиального влияния на США. Трамп будет гнуть свою линию. Возобновления войны не будет", — пояснил Акопов.Говоря о позиции Ирана в этом конфликте, эксперт отметил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Для устойчивого перемирия необходимо, чтобы Трамп приструнил Нетаньяху", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
мир без границ
ближний восток
иран
сша
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077677212_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f089c89024f21a681b5b09a511b48719.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мир без границ, новости, главные новости, ближний восток, иран, сша, дональд трамп, украина.ру, петр акопов, биньямин нетаньяху, израиль, главное, война, война на ближнем востоке, аналитики, аналитика, эксперты
Мир без границ, Новости, Главные новости, Ближний Восток, Иран, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Петр Акопов, Биньямин Нетаньяху, Израиль, главное, война, война на Ближнем Востоке, аналитики, Аналитика, эксперты

Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке

15:06 05.06.2026 (обновлено: 15:11 05.06.2026)
 
© AP / Chip Somodevilla
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP / Chip Somodevilla
Читать в
ДзенTelegram
Нетаньяху не может влиять на ход войны на Ближнем Востоке — он лишь спровоцировал ее начало. Теперь Трамп выходит из этой ситуации и будет гнуть свою линию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Как сообщает Axios, после ударов Израиля по Бейруту президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав его "сумасшедшим "за срыв перемирия на Ближнем Востоке.
Тем временем Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами и дронами Кувейт и Бахрейн. В ответ США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе.
Журналист спросил, означает ли это то, что сейчас на Ближнем Востоке реализуется концепция "хвост виляет собакой", то есть определяет ли Нетаньяху ход ближневосточного конфликта.
Акопов заявил: "Нет, Нетаньяху не может влиять на ход войны, потому что он повлиял на ее начало, вернее он ее спровоцировал. Теперь уже Трамп пытается выйти из этой ситуации".
По словам эксперта, реакция президента США на действия израильского премьера говорит о многом. "И то, что Трамп обозвал Нетаньяху сумасшедшим, показывает, что он уже не оказывает принципиального влияния на США. Трамп будет гнуть свою линию. Возобновления войны не будет", — пояснил Акопов.
Говоря о позиции Ирана в этом конфликте, эксперт отметил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Для устойчивого перемирия необходимо, чтобы Трамп приструнил Нетаньяху", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Мир без границНовостиГлавные новостиБлижний ВостокИранСШАДональд ТрампУкраина.руПетр АкоповБиньямин НетаньяхуИзраильглавноевойнавойна на Ближнем ВостокеаналитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:01"Войны не существует, это спектакль": украинский военнослужащий привлёк внимание "органов"
16:00Брусиловский прорыв: 110 лет несостоявшемуся перелому на Восточном фронте
15:50Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в Кременчуге
15:40ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы
15:38Путин оценит письмо Зеленского, ВСУ признали подрыв своего дрона в порту Румынии. Новости к этому часу
15:30В гостях у Зеленского: "Украина перемога!" "Россия гибнет". "Готов к перемирию!" "Дайте ещё денег! "
15:20Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство
15:06Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке
15:04Волшебной палочки нет. Дмитрий Ворона о том, почему меры поддержки не сразу доходят до шахт Донбасса
15:02Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО
14:59Зеленский засобирался в Венгрию
14:36Суд рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, терроризировавшего жителей Курской области
14:27ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны
14:10Зачем Зеленский написал письмо Путину?
14:09Россия и Украина обменялись пленными
14:06Взрыв в порту Констанцы: Россия настаивает на украинском следе, Бухарест хранит молчание
14:03"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину
13:57В Европе недовольны "делом Тимошенко"
13:54ВС РФ нанесли семь ударов возмездия. Новости СВО
13:50Bloomberg раскрыл причину паники ВСУ: Россия наращивает производство баллистических ракет
Лента новостейМолния