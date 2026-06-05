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Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке

Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке - 05.06.2026 Украина.ру

Хвост еще виляет собакой? Эксперт о том, влияет ли Нетаньяху на ход войны на Ближнем Востоке

Нетаньяху не может влиять на ход войны на Ближнем Востоке — он лишь спровоцировал ее начало. Теперь Трамп выходит из этой ситуации и будет гнуть свою линию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2026-06-05T15:06

2026-06-05T15:06

2026-06-05T15:11

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Как сообщает Axios, после ударов Израиля по Бейруту президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав его "сумасшедшим "за срыв перемирия на Ближнем Востоке. Тем временем Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами и дронами Кувейт и Бахрейн. В ответ США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе.Журналист спросил, означает ли это то, что сейчас на Ближнем Востоке реализуется концепция "хвост виляет собакой", то есть определяет ли Нетаньяху ход ближневосточного конфликта. Акопов заявил: "Нет, Нетаньяху не может влиять на ход войны, потому что он повлиял на ее начало, вернее он ее спровоцировал. Теперь уже Трамп пытается выйти из этой ситуации".По словам эксперта, реакция президента США на действия израильского премьера говорит о многом. "И то, что Трамп обозвал Нетаньяху сумасшедшим, показывает, что он уже не оказывает принципиального влияния на США. Трамп будет гнуть свою линию. Возобновления войны не будет", — пояснил Акопов.Говоря о позиции Ирана в этом конфликте, эксперт отметил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Для устойчивого перемирия необходимо, чтобы Трамп приструнил Нетаньяху", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.

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