Россия и Украина обменялись пленными - 05.06.2026 Украина.ру
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Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина обменялись пленными - 05.06.2026 Украина.ру
Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина в пятницу 5 июня провели обмен военнопленными. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ
2026-06-05T14:09
2026-06-05T14:09
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С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Обмен пленными проведён по формуле "185 на 185"."Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - сказано в официальном сообщении.После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены из Белоруссии в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, белоруссия, украина.ру, минобороны, обмен пленными, военнопленные, минобороны рф, всу
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Украина.ру, Минобороны, обмен пленными, военнопленные, Минобороны РФ, ВСУ

Россия и Украина обменялись пленными

14:09 05.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Россия и Украина в пятницу 5 июня провели обмен военнопленными. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Обмен пленными проведён по формуле "185 на 185".
"Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - сказано в официальном сообщении.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены из Белоруссии в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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