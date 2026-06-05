Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина в пятницу 5 июня провели обмен военнопленными. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Обмен пленными проведён по формуле "185 на 185".
"Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - сказано в официальном сообщении.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены из Белоруссии в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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