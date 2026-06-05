https://ukraina.ru/20260605/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi-1079869858.html

Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными - 05.06.2026 Украина.ру

Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина в пятницу 5 июня провели обмен военнопленными. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ

2026-06-05T14:09

2026-06-05T14:09

2026-06-05T14:09

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С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Обмен пленными проведён по формуле "185 на 185"."Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - сказано в официальном сообщении.После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены из Белоруссии в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, белоруссия, украина.ру, минобороны, обмен пленными, военнопленные, минобороны рф, всу