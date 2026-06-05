"Войны не существует, это спектакль": украинский военнослужащий привлёк внимание "органов" - 05.06.2026 Украина.ру
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"Войны не существует, это спектакль": украинский военнослужащий привлёк внимание "органов"
"Войны не существует, это спектакль": украинский военнослужащий привлёк внимание "органов" - 05.06.2026 Украина.ру
"Войны не существует, это спектакль": украинский военнослужащий привлёк внимание "органов"
За отрицание "российской агрессии" на Украине привлекли к уголовной ответственности военнослужащего. Об этом 5 июня сообщает Государственное бюро расследований постсоветской республики
2026-06-05T16:01
2026-06-05T16:01
новости
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черниговская область
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бывший ссср
дезертирство
репрессии
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"Войны не существует, это спектакль" - так ГБР представило позицию украинского военнослужащего. Его деяние в ведомстве сочли преступлением против основ национальной безопасности постсоветской республики."Следствие установило, что в январе 2026 года на территории воинской части в Черниговской области мужчина во время общения с другими военнослужащими неоднократно заявлял, что войны якобы не существует, а Россия не совершала вторжения на Украину, - рассказали в ГБР. - Также он утверждал, что события, связанные с вооруженной агрессией против Украины, являются якобы инсценировкой. Такие высказывания повторялись русскими пропагандистскими нарративами и распространялись среди военнослужащих".В итоге вольнодумцем занялись специальные "органы" - СБУ и ГБР. Военнослужащий вовремя скрылся, что не помешало указанным ведомствам заявить о сообщении беглецу "подозрения".Военнослужащему угрожают 10 годами лишения свободы в публикации официального сообщения ГБР с грубыми грамматическими ошибками. Больше новостей дня представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, черниговская область, россия, сбу, гбр, бывший ссср, дезертирство , репрессии, всу
Новости, Украина, Черниговская область, Россия, СБУ, ГБР, бывший СССР, дезертирство , репрессии, ВСУ

"Войны не существует, это спектакль": украинский военнослужащий привлёк внимание "органов"

16:01 05.06.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ГБР Украины
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За отрицание "российской агрессии" на Украине привлекли к уголовной ответственности военнослужащего. Об этом 5 июня сообщает Государственное бюро расследований постсоветской республики
"Войны не существует, это спектакль" - так ГБР представило позицию украинского военнослужащего. Его деяние в ведомстве сочли преступлением против основ национальной безопасности постсоветской республики.
"Следствие установило, что в январе 2026 года на территории воинской части в Черниговской области мужчина во время общения с другими военнослужащими неоднократно заявлял, что войны якобы не существует, а Россия не совершала вторжения на Украину, - рассказали в ГБР. - Также он утверждал, что события, связанные с вооруженной агрессией против Украины, являются якобы инсценировкой. Такие высказывания повторялись русскими пропагандистскими нарративами и распространялись среди военнослужащих".
В итоге вольнодумцем занялись специальные "органы" - СБУ и ГБР. Военнослужащий вовремя скрылся, что не помешало указанным ведомствам заявить о сообщении беглецу "подозрения".
Военнослужащему угрожают 10 годами лишения свободы в публикации официального сообщения ГБР с грубыми грамматическими ошибками.
Больше новостей дня представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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