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Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ

Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ - 05.06.2026 Украина.ру

Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин сам даст оценку открытому письму Владимира Зеленского. Об этом 5 июня журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2026-06-05T16:32

2026-06-05T16:32

2026-06-05T17:10

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петербургский международный экономический форум (фонд)

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"Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться", — сказал Песков, имея в виду предстоящее пленарное заседание ПМЭФ с участием президента.Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину определить дату личной встречи. В качестве площадок он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые "традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира". Киевский главарь подчеркнул, что сделать это надо "честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны". Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад Вечером 4 июня Песков уже сообщал, что Кремль видел письмо, а позже уточнил — о послании доложили главе государства. Об этом – в материале Песков: в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться

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новости, кремль, россия, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд)