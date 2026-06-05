Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ - 05.06.2026 Украина.ру
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Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ
Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ - 05.06.2026 Украина.ру
Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин сам даст оценку открытому письму Владимира Зеленского. Об этом 5 июня журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2026-06-05T16:32
2026-06-05T17:10
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"Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться", — сказал Песков, имея в виду предстоящее пленарное заседание ПМЭФ с участием президента.Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину определить дату личной встречи. В качестве площадок он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые "традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира". Киевский главарь подчеркнул, что сделать это надо "честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны". Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад Вечером 4 июня Песков уже сообщал, что Кремль видел письмо, а позже уточнил — о послании доложили главе государства. Об этом – в материале Песков: в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться
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новости, кремль, россия, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд)
Новости, Кремль, Россия, Швейцария, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Петербургский международный экономический форум (фонд)

Песков: Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ

16:32 05.06.2026 (обновлено: 17:10 05.06.2026)
 
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Незаконные и граничащие с пиратством – Дмитрий Песков о действиях Франции по задержанию танкера Tagor - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Президент России Владимир Путин сам даст оценку открытому письму Владимира Зеленского. Об этом 5 июня журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться", — сказал Песков, имея в виду предстоящее пленарное заседание ПМЭФ с участием президента.
Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину определить дату личной встречи. В качестве площадок он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые "традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира". Киевский главарь подчеркнул, что сделать это надо "честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны". Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
Вечером 4 июня Песков уже сообщал, что Кремль видел письмо, а позже уточнил — о послании доложили главе государства. Об этом – в материале Песков: в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться
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НовостиКремльРоссияШвейцарияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
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