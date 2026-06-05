https://ukraina.ru/20260605/rossiya-otrazila-ataku-bpla-vsu-i-vernula-plennikov-novosti-svo-1079871615.html

Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО

Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО - 05.06.2026 Украина.ру

Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО

Дежурные средства ПВО российской армии с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ

2026-06-05T15:02

2026-06-05T15:02

2026-06-05T15:02

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Воздушная тревога объявлена в Севастополе.Другие новости к этому часу:🟦 Три семьи вернулись в Россию к родным и близким, пять человек отправились на Украину в результате работы по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова;🟦 Опубликованы первые кадры с российскими военнослужащими, возвращёнными по формуле "185 на 185" из украинского плена;🟥 В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек в средней степени тяжести, пострадавших после ночной атаки на судна в Таганрогском заливе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края;🟥 Украинские беспилотники сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин;🟥 Взрывы звучали в Киевской области;🟥 На трассе Николаев — Херсон в районе Посад-Покровского уничтожена АЗС;🟦 Жителя города Кинешма Ивановской области приговорили к 15 годам колонии за государственную измену. Гражданин России 55 лет установил контакт с СБУ и шпионил за предприятием оборонно-промышленного комплекса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Первые кадры с российскими военными, которые вернулись из украинского плена Первые кадры с российскими военными, которые вернулись из украинского плена 2026-06-05T15:02 true PT1S

На трассе Николаев — Херсон в районе Посад-Покровского уничтожена вражеская АЗС На трассе Николаев — Херсон в районе Посад-Покровского уничтожена вражеская АЗС 2026-06-05T15:02 true PT1S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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