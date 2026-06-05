Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО - 05.06.2026 Украина.ру
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Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО
Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО - 05.06.2026 Украина.ру
Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО
Дежурные средства ПВО российской армии с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ
2026-06-05T15:02
2026-06-05T15:02
спецоперация
сво
сводка сво
новости сво россия
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россия
украина
краснодарский край
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе.Другие новости к этому часу:🟦 Три семьи вернулись в Россию к родным и близким, пять человек отправились на Украину в результате работы по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова;🟦 Опубликованы первые кадры с российскими военнослужащими, возвращёнными по формуле "185 на 185" из украинского плена;🟥 В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек в средней степени тяжести, пострадавших после ночной атаки на судна в Таганрогском заливе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края;🟥 Украинские беспилотники сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин;🟥 Взрывы звучали в Киевской области;🟥 На трассе Николаев — Херсон в районе Посад-Покровского уничтожена АЗС;🟦 Жителя города Кинешма Ивановской области приговорили к 15 годам колонии за государственную измену. Гражданин России 55 лет установил контакт с СБУ и шпионил за предприятием оборонно-промышленного комплекса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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краснодарский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Первые кадры с российскими военными, которые вернулись из украинского плена
Первые кадры с российскими военными, которые вернулись из украинского плена
2026-06-05T15:02
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PT1S
На трассе Николаев — Херсон в районе Посад-Покровского уничтожена вражеская АЗС
На трассе Николаев — Херсон в районе Посад-Покровского уничтожена вражеская АЗС
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+7 495 645 66 01
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452
60
спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, краснодарский край, сергей собянин, сбу, украина.ру, обмен пленными, военнопленные, всу, бпла сегодня, атака бпла, пво, севастополь, видео
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, краснодарский край, Сергей Собянин, СБУ, Украина.ру, обмен пленными, военнопленные, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ПВО, Севастополь
Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО
Дежурные средства ПВО российской армии с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ
2026-06-05T15:02
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Россия отразила атаку БПЛА ВСУ и вернула пленников. Новости СВО

15:02 05.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск
Иностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурные средства ПВО российской армии с 08.00 до 14.00 мск сбили 135 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает 5 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Минобороны РФ
Воздушная тревога объявлена в Севастополе.
Другие новости к этому часу:
🟦 Три семьи вернулись в Россию к родным и близким, пять человек отправились на Украину в результате работы по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова;
🟦 Опубликованы первые кадры с российскими военнослужащими, возвращёнными по формуле "185 на 185" из украинского плена;
🟥 В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек в средней степени тяжести, пострадавших после ночной атаки на судна в Таганрогском заливе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края;
🟥 Украинские беспилотники сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин;
🟥 Взрывы звучали в Киевской области;
🟥 На трассе Николаев — Херсон в районе Посад-Покровского уничтожена АЗС;
🟦 Жителя города Кинешма Ивановской области приговорили к 15 годам колонии за государственную измену. Гражданин России 55 лет установил контакт с СБУ и шпионил за предприятием оборонно-промышленного комплекса.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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