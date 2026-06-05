Стало известно о чём договорились омбудсмены России и Украины - 05.06.2026 Украина.ру
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Стало известно о чём договорились омбудсмены России и Украины
Стало известно о чём договорились омбудсмены России и Украины - 05.06.2026 Украина.ру
Стало известно о чём договорились омбудсмены России и Украины
Российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец впервые провели личную встречу на границе Беларуси и Украины, договорившись о механизмах возвращения гражданских лиц, совместных инспекциях мест содержания военнопленных и упрощении процедур для семей погибших. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости
2026-06-05T16:42
2026-06-05T16:42
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о достижении первых практических договоренностей со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Встреча омбудсменов состоялась на белорусско-украинской границе.По словам Лантратовой, стороны в первую очередь условились об обмене списками гражданских лиц, которых каждая из готова принять и передать другой стороне для возвращения на родину. Вторым ключевым пунктом стало согласие на совместное посещение военнопленных, находящихся как в России, так и на Украине.Кроме того, омбудсмены договорились продолжить практику взаимной передачи писем и посылок для военнопленных от их родственников. Особое внимание уделили ситуациям, когда граждане РФ или Украины сталкиваются с бюрократическими сложностями при оформлении выплат и льгот в случае гибели близких на территории другого государства."Мы договорились, что мы будем обмениваться оперативно такими документами для того, чтобы помогать нашим гражданам", — сказала Лантратова.Россия и Украина в пятницу 5 июня провели обмен военнопленными. Посредником выступили ОАЭ. Подробнее в материале ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - МинобороныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, украина.ру, беларусь, минобороны, оаэ
Новости, Россия, Украина, Украина.ру, Беларусь, Минобороны, ОАЭ

Стало известно о чём договорились омбудсмены России и Украины

16:42 05.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск
Иностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец впервые провели личную встречу на границе Беларуси и Украины, договорившись о механизмах возвращения гражданских лиц, совместных инспекциях мест содержания военнопленных и упрощении процедур для семей погибших. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о достижении первых практических договоренностей со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Встреча омбудсменов состоялась на белорусско-украинской границе.
По словам Лантратовой, стороны в первую очередь условились об обмене списками гражданских лиц, которых каждая из готова принять и передать другой стороне для возвращения на родину. Вторым ключевым пунктом стало согласие на совместное посещение военнопленных, находящихся как в России, так и на Украине.
Кроме того, омбудсмены договорились продолжить практику взаимной передачи писем и посылок для военнопленных от их родственников. Особое внимание уделили ситуациям, когда граждане РФ или Украины сталкиваются с бюрократическими сложностями при оформлении выплат и льгот в случае гибели близких на территории другого государства.
"Мы договорились, что мы будем обмениваться оперативно такими документами для того, чтобы помогать нашим гражданам", — сказала Лантратова.
Россия и Украина в пятницу 5 июня провели обмен военнопленными. Посредником выступили ОАЭ. Подробнее в материале ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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