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Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство

Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство - 05.06.2026 Украина.ру

Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство

Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Об этом 5 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммит ЕС — Западные Балканы

2026-06-05T15:20

2026-06-05T15:20

2026-06-05T15:20

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"Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам, это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины", — сказал французский лидер.Напомним, в Европе продолжается обсуждение кандидатуры для переговоров с Москвой. Ранее имя Герхарда Шрёдера уже фигурировало в этом контексте, а Владимир Путин назвал экс-канцлера предпочтительным кандидатом. Об этом – в материале "Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике

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новости, россия, европа, франция, эммануэль макрон, владимир путин, шредер, ес