https://ukraina.ru/20260605/makron-zagovoril-o-dialoge-s-rossiey-evropa-khochet-obsuzhdat-bezopasnost-i-dobrososedstvo-1079874811.html
Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство
Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство - 05.06.2026 Украина.ру
Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство
Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Об этом 5 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммит ЕС — Западные Балканы
2026-06-05T15:20
2026-06-05T15:20
2026-06-05T15:20
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"Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам, это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины", — сказал французский лидер.Напомним, в Европе продолжается обсуждение кандидатуры для переговоров с Москвой. Ранее имя Герхарда Шрёдера уже фигурировало в этом контексте, а Владимир Путин назвал экс-канцлера предпочтительным кандидатом. Об этом – в материале "Хотите участвовать – пришлите Шредера": Ищенко о предложении Путина и переговорном тупике
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новости, россия, европа, франция, эммануэль макрон, владимир путин, шредер, ес
Новости, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Шредер, ЕС
Макрон заговорил о диалоге с Россией: Европа хочет обсуждать безопасность и добрососедство
Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Об этом 5 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммит ЕС — Западные Балканы
"Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам, это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины", — сказал французский лидер.
Напомним, в Европе продолжается обсуждение кандидатуры для переговоров с Москвой. Ранее имя Герхарда Шрёдера уже фигурировало в этом контексте, а Владимир Путин назвал экс-канцлера предпочтительным кандидатом.