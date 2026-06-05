ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы - 05.06.2026 Украина.ру
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ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы
ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы - 05.06.2026 Украина.ру
ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны в районе Запорожской АЭС. Об этом 5 июня сообщили на станции. В результате удара ранения получили пять военнослужащих
2026-06-05T15:40
2026-06-05T15:40
новости
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
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"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ", — подчеркнули в пресс-службе станции.Ранее сегодня МАГАТЭ объявило о локальном перемирии в районе ЗАЭС для восстановления критически важной линии "Днепровская" - об этом в материале Локальное перемирие объявлено в районе Запорожской АЭС: МАГАТЭ начинает ремонт линии электропередач
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новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины

ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы

15:40 05.06.2026
 
© Фото : ЗАЭС. Официально / TelegramЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ЗАЭС. Официально / Telegram
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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны в районе Запорожской АЭС. Об этом 5 июня сообщили на станции. В результате удара ранения получили пять военнослужащих
"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ", — подчеркнули в пресс-службе станции.
Ранее сегодня МАГАТЭ объявило о локальном перемирии в районе ЗАЭС для восстановления критически важной линии "Днепровская" - об этом в материале Локальное перемирие объявлено в районе Запорожской АЭС: МАГАТЭ начинает ремонт линии электропередач
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