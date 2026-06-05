https://ukraina.ru/20260605/vsu-sorvali-peremirie-u-zaporozhskoy-aes-v-pervye-chasy-1079876089.html

ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы

ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы - 05.06.2026 Украина.ру

ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны в районе Запорожской АЭС. Об этом 5 июня сообщили на станции. В результате удара ранения получили пять военнослужащих

2026-06-05T15:40

2026-06-05T15:40

2026-06-05T15:40

новости

запорожская аэс

магатэ

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075036319_0:16:670:393_1920x0_80_0_0_fb5776273827c7ff51faf3643768f158.jpg

"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ", — подчеркнули в пресс-службе станции.Ранее сегодня МАГАТЭ объявило о локальном перемирии в районе ЗАЭС для восстановления критически важной линии "Днепровская" - об этом в материале Локальное перемирие объявлено в районе Запорожской АЭС: МАГАТЭ начинает ремонт линии электропередач

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины