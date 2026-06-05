ВСУ сорвали перемирие у Запорожской АЭС в первые часы
© Фото : ЗАЭС. Официально / TelegramЗапорожская АЭС
© Фото : ЗАЭС. Официально / Telegram
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны в районе Запорожской АЭС. Об этом 5 июня сообщили на станции. В результате удара ранения получили пять военнослужащих
"Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ", — подчеркнули в пресс-службе станции.
Ранее сегодня МАГАТЭ объявило о локальном перемирии в районе ЗАЭС для восстановления критически важной линии "Днепровская" - об этом в материале Локальное перемирие объявлено в районе Запорожской АЭС: МАГАТЭ начинает ремонт линии электропередач
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