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ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны

ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны - 05.06.2026 Украина.ру

ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны

ОАЭ оказали посреднические усилия в обмене военнопленными с Украиной, сообщили в Минобороны России, передает 5 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-05T14:27

2026-06-05T14:27

2026-06-05T14:27

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"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - указали в ведомстве.В пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Подробнее - в материале Россия и Украина обменялись пленными на сайте Украина.ру.

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