ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны - 05.06.2026 Украина.ру
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ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны
ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны - 05.06.2026 Украина.ру
ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны
ОАЭ оказали посреднические усилия в обмене военнопленными с Украиной, сообщили в Минобороны России, передает 5 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-05T14:27
2026-06-05T14:27
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"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - указали в ведомстве.В пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Подробнее - в материале Россия и Украина обменялись пленными на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, оаэ, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, ОАЭ, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны

14:27 05.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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ОАЭ оказали посреднические усилия в обмене военнопленными с Украиной, сообщили в Минобороны России, передает 5 июня телеграм-канал Украина.ру
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - указали в ведомстве.
В пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.
Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Подробнее - в материале Россия и Украина обменялись пленными на сайте Украина.ру.
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