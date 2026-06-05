ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной - Минобороны
ОАЭ оказали посреднические усилия в обмене военнопленными с Украиной, сообщили в Минобороны России, передает 5 июня телеграм-канал Украина.ру
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - указали в ведомстве.
В пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.
Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Подробнее - в материале Россия и Украина обменялись пленными на сайте Украина.ру.
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