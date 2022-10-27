Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - 27.10.2022 Украина.ру
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Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - 27.10.2022 Украина.ру
Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Сейчас Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, но при необходимости станцию можно быстро и оперативно запустить. Об этом сообщил РИА Новости 27 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-27T08:30
2022-10-27T08:30
новости
спецоперация
владимир рогов
запорожская аэс
киевский режим
обстрелы
мо рф
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Расположенная на левом берегу Днепра АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. В то же время войска киевского режима продолжают регулярно обстреливать расположенный поблизости город Энергодар, окрестные сёла и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.В середине сентября было принято решение о полной остановке работы АЭС, это было сделано с целью уменьшения рисков в связи с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ.24 октября Министерство обороны РФ предупредило, что обстрелы атомной станции могут спровоцировать утечку радиоактивных материалов, последствия которой могут "затронуть почти всю Европу".
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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская аэс, киевский режим, обстрелы, мо рф
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, киевский режим, обстрелы, МО РФ

Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

08:30 27.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сейчас Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, но при необходимости станцию можно быстро и оперативно запустить. Об этом сообщил РИА Новости 27 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

"Запорожская АЭС … находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости её можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии", - отметил он.

Расположенная на левом берегу Днепра АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. В то же время войска киевского режима продолжают регулярно обстреливать расположенный поблизости город Энергодар, окрестные сёла и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
В середине сентября было принято решение о полной остановке работы АЭС, это было сделано с целью уменьшения рисков в связи с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 19:30
Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
24 октября Министерство обороны РФ предупредило, что обстрелы атомной станции могут спровоцировать утечку радиоактивных материалов, последствия которой могут "затронуть почти всю Европу".
 
НовостиСпецоперацияВладимир РоговЗапорожская АЭСкиевский режимобстрелыМО РФ
 
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