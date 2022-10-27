Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Сейчас Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, но при необходимости станцию можно быстро и оперативно запустить. Об этом сообщил РИА Новости 27 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Запорожская АЭС … находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости её можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии", - отметил он.
Расположенная на левом берегу Днепра АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. В то же время войска киевского режима продолжают регулярно обстреливать расположенный поблизости город Энергодар, окрестные сёла и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
В середине сентября было принято решение о полной остановке работы АЭС, это было сделано с целью уменьшения рисков в связи с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ.
15 сентября, 19:30Опасность сохраняется: топ-менеджер "Росэнергоатома" Карчаа рассказал о буднях Запорожской АЭС После остановки 6-го энергоблока ЗАЭС там идёт процесс восстановления и устранения повреждений, причинённых постоянными обстрелами со стороны киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
24 октября Министерство обороны РФ предупредило, что обстрелы атомной станции могут спровоцировать утечку радиоактивных материалов, последствия которой могут "затронуть почти всю Европу".