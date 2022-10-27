https://ukraina.ru/20221027/1040179605.html

Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - 27.10.2022 Украина.ру

Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Сейчас Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, но при необходимости станцию можно быстро и оперативно запустить. Об этом сообщил РИА Новости 27 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-27T08:30

2022-10-27T08:30

2022-10-27T08:30

новости

спецоперация

владимир рогов

запорожская аэс

киевский режим

обстрелы

мо рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_107ef87841ad9c51a9238fa9a6f7ba82.jpg.webp

Расположенная на левом берегу Днепра АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. В то же время войска киевского режима продолжают регулярно обстреливать расположенный поблизости город Энергодар, окрестные сёла и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.В середине сентября было принято решение о полной остановке работы АЭС, это было сделано с целью уменьшения рисков в связи с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ.24 октября Министерство обороны РФ предупредило, что обстрелы атомной станции могут спровоцировать утечку радиоактивных материалов, последствия которой могут "затронуть почти всю Европу".

https://ukraina.ru/20220915/1038779517.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская аэс, киевский режим, обстрелы, мо рф