Килинкаров о том, удастся ли Зеленскому открыть второй фронт и где могут применить "грязную" бомбу. Видео - 26.10.2022 Украина.ру
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Килинкаров о том, удастся ли Зеленскому открыть второй фронт и где могут применить "грязную" бомбу. Видео
Килинкаров о том, удастся ли Зеленскому открыть второй фронт и где могут применить "грязную" бомбу. Видео - 26.10.2022 Украина.ру
Килинкаров о том, удастся ли Зеленскому открыть второй фронт и где могут применить "грязную" бомбу. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы", а также рассказал, каким образом... Украина.ру, 26.10.2022
2022-10-26T14:36
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видео
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы", а также рассказал, каким образом Зеленский пытается удержаться у власти и какие провокации готовят ВСУ:00:47 – Провокация с "грязной бомбой": интерес Запада;04:55 - Основные задачи координационного совета по нуждам СВО;06:35 – Что происходит на херсонском и запорожском направлениях?11:30 – Серьёзные вызовы для Зеленского.24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению большей части местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
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Килинкаров о том, удастся ли Зеленскому открыть второй фронт и где могут применить "грязную" бомбу. Видео

14:36 26.10.2022
 
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы", а также рассказал, каким образом Зеленский пытается удержаться у власти и какие провокации готовят ВСУ:
00:47 – Провокация с "грязной бомбой": интерес Запада;
04:55 - Основные задачи координационного совета по нуждам СВО;
06:35 – Что происходит на херсонском и запорожском направлениях?
11:30 – Серьёзные вызовы для Зеленского.
24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению большей части местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
 
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