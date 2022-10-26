https://ukraina.ru/20221026/1040155730.html

Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне

Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне - 26.10.2022 Украина.ру

Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне

Диверсанты напали на районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщают экстренные службы региона 26 октября

2022-10-26T13:51

2022-10-26T13:51

2022-10-26T13:51

новости

херсон

диверсанты

нападение

оружие

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Сообщается, что нападавшие хотели завладеть оружием. Они успели произвести выстрел из гранатомета, принимаются меры по их задержанию. На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки, рассказал на днях работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, диверсанты, нападение, оружие