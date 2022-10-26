https://ukraina.ru/20221026/1040155730.html
Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне
Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне - 26.10.2022 Украина.ру
Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщают экстренные службы региона 26 октября
2022-10-26T13:51
2022-10-26T13:51
2022-10-26T13:51
новости
херсон
диверсанты
нападение
оружие
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Сообщается, что нападавшие хотели завладеть оружием. Они успели произвести выстрел из гранатомета, принимаются меры по их задержанию. На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки, рассказал на днях работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101089/59/1010895948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc68797198b75239604a1f4889e50a66.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, диверсанты, нападение, оружие
Новости, Херсон, диверсанты, нападение, оружие
Диверсанты атаковали РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщают экстренные службы региона 26 октября
Сообщается, что нападавшие хотели завладеть оружием.
Они успели произвести выстрел из гранатомета, принимаются меры по их задержанию.
На херсонском направлении после отступления в районе Дудчан российское руководство сделало серьезные выводы. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки, рассказал на днях работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру.