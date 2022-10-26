Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона - 26.10.2022 Украина.ру
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Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона
Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона - 26.10.2022 Украина.ру
Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона
Лиз Трас посидела в кресле британского премьера рекордно мало – всего 44 дня. Ее предшественник Борис Джонсон, вынужденно покинувший пост со скандалом, уже объявил о намерении вернуться. Получится ли это у него, в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
2022-10-26T07:30
2022-10-26T07:30
новости
петр акопов
борис джонсон
премьер
политик
великобритания
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По его мнению, для Британии было бы проще забыть старые скандалы и вернуть Джонсона к его обязанностям, ведь он максимально хорошо выполняет то, что задумано Лондоном совместно с Вашингтоном в том числе и против России. Однако в ближайшее время "реанимировать" политика не удастся."История покажет. Но то, что мы еще увидим его в кресле премьер-министра, это само собой", - резюмировал Акопов.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040074990.html
Украина.ру
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новости, петр акопов, борис джонсон, премьер, политик, великобритания
Новости, Петр Акопов, Борис Джонсон, премьер, политик, Великобритания

Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона

07:30 26.10.2022
 
© AP / Eliot Blondet, Pool Борис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP / Eliot Blondet, Pool
Читать в
Лиз Трас посидела в кресле британского премьера рекордно мало – всего 44 дня. Ее предшественник Борис Джонсон, вынужденно покинувший пост со скандалом, уже объявил о намерении вернуться. Получится ли это у него, в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
"Он вернется рано или поздно. Не сейчас. Сейчас, думаю, они (британские элиты – Ред.) просто не смогут его вернуть, потому что они сами настолько настроили против него избирателей — через прессу, через раздуваемые скандалы. Там же все это манипуляции. Британская пресса манипулирует людьми, мама не горюй! Желтая пресса постоянно или поднимает, или закрывает другие скандалы", - сказал Акопов.
По его мнению, для Британии было бы проще забыть старые скандалы и вернуть Джонсона к его обязанностям, ведь он максимально хорошо выполняет то, что задумано Лондоном совместно с Вашингтоном в том числе и против России. Однако в ближайшее время "реанимировать" политика не удастся.
"История покажет. Но то, что мы еще увидим его в кресле премьер-министра, это само собой", - резюмировал Акопов.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Петр Акопов интервью
24 октября, 16:28
Петр Акопов о силе англосаксов и о том, когда Россия полностью вернет Украину
 
НовостиПетр АкоповБорис ДжонсонпремьерполитикВеликобритания
 
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