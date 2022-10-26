https://ukraina.ru/20221026/1040110719.html
Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона
Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона - 26.10.2022 Украина.ру
Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона
Лиз Трас посидела в кресле британского премьера рекордно мало – всего 44 дня. Ее предшественник Борис Джонсон, вынужденно покинувший пост со скандалом, уже объявил о намерении вернуться. Получится ли это у него, в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
2022-10-26T07:30
2022-10-26T07:30
2022-10-26T07:30
новости
петр акопов
борис джонсон
премьер
политик
великобритания
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По его мнению, для Британии было бы проще забыть старые скандалы и вернуть Джонсона к его обязанностям, ведь он максимально хорошо выполняет то, что задумано Лондоном совместно с Вашингтоном в том числе и против России. Однако в ближайшее время "реанимировать" политика не удастся."История покажет. Но то, что мы еще увидим его в кресле премьер-министра, это само собой", - резюмировал Акопов.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040074990.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр акопов, борис джонсон, премьер, политик, великобритания
Новости, Петр Акопов, Борис Джонсон, премьер, политик, Великобритания
Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона
Лиз Трас посидела в кресле британского премьера рекордно мало – всего 44 дня. Ее предшественник Борис Джонсон, вынужденно покинувший пост со скандалом, уже объявил о намерении вернуться. Получится ли это у него, в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
"Он вернется рано или поздно. Не сейчас. Сейчас, думаю, они (британские элиты – Ред.) просто не смогут его вернуть, потому что они сами настолько настроили против него избирателей — через прессу, через раздуваемые скандалы. Там же все это манипуляции. Британская пресса манипулирует людьми, мама не горюй! Желтая пресса постоянно или поднимает, или закрывает другие скандалы", - сказал Акопов.
По его мнению, для Британии было бы проще забыть старые скандалы и вернуть Джонсона к его обязанностям, ведь он максимально хорошо выполняет то, что задумано Лондоном совместно с Вашингтоном в том числе и против России. Однако в ближайшее время "реанимировать" политика не удастся.
"История покажет. Но то, что мы еще увидим его в кресле премьер-министра, это само собой", - резюмировал Акопов.
Полностью интервью можно прочитать здесь: