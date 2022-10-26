https://ukraina.ru/20221026/1040110719.html

Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона

Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона - 26.10.2022 Украина.ру

Акопов предрек политическое воскрешение Бориса Джонсона

Лиз Трас посидела в кресле британского премьера рекордно мало – всего 44 дня. Ее предшественник Борис Джонсон, вынужденно покинувший пост со скандалом, уже объявил о намерении вернуться. Получится ли это у него, в интервью изданию Украина.ру ответил политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов

2022-10-26T07:30

2022-10-26T07:30

2022-10-26T07:30

новости

петр акопов

борис джонсон

премьер

политик

великобритания

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По его мнению, для Британии было бы проще забыть старые скандалы и вернуть Джонсона к его обязанностям, ведь он максимально хорошо выполняет то, что задумано Лондоном совместно с Вашингтоном в том числе и против России. Однако в ближайшее время "реанимировать" политика не удастся."История покажет. Но то, что мы еще увидим его в кресле премьер-министра, это само собой", - резюмировал Акопов.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221024/1040074990.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, петр акопов, борис джонсон, премьер, политик, великобритания