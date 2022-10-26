Акопов назвал необходимое условие для приближения победы в СВО - 26.10.2022 Украина.ру
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Акопов назвал необходимое условие для приближения победы в СВО
Акопов назвал необходимое условие для приближения победы в СВО - 26.10.2022 Украина.ру
Акопов назвал необходимое условие для приближения победы в СВО
Военное положение в новых регионах страны было необходимо для того, чтобы приблизить победу в спецоперации на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
2022-10-26T05:15
2022-10-26T05:15
новости
петр акопов
условие
победа
сво
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Президент России Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также средний уровень реагирования был объявлен в восьми приграничных регионах РФ.Акопов уточнил, что сейчас в России создаются все условия, необходимые для того, чтобы перестроить экономику на "военные рельсы", когда необходимо обеспечивать нужды армии и мобилизованных.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221024/1040074990.html
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новости, петр акопов, условие, победа, сво
Новости, Петр Акопов, условие, победа, СВО

Акопов назвал необходимое условие для приближения победы в СВО

05:15 26.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай ЛебедевПетр Акопов
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Николай Лебедев
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Военное положение в новых регионах страны было необходимо для того, чтобы приблизить победу в спецоперации на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов
Президент России Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также средний уровень реагирования был объявлен в восьми приграничных регионах РФ.
"Это шаг к тому, чтобы вся экономика страны, вся ее жизнь - была нацелена на победу в этой спецоперации как можно быстрее. Как можно быстрее – это не значит, что недели, это даже не значит, что месяцы, я имею ввиду фактически годы. Потому что, во что мы ввязались – это очень надолго, это на несколько лет. Я о том, что несколько лет у нас уйдет на то, чтобы Украину вернуть полностью к себе, на это уйдет большое время", - заявил эксперт.
Акопов уточнил, что сейчас в России создаются все условия, необходимые для того, чтобы перестроить экономику на "военные рельсы", когда необходимо обеспечивать нужды армии и мобилизованных.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Петр Акопов интервью
24 октября, 16:28
Петр Акопов о силе англосаксов и о том, когда Россия полностью вернет Украину
 
НовостиПетр АкоповусловиепобедаСВО
 
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