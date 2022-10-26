Акопов назвал необходимое условие для приближения победы в СВО

"Это шаг к тому, чтобы вся экономика страны, вся ее жизнь - была нацелена на победу в этой спецоперации как можно быстрее. Как можно быстрее – это не значит, что недели, это даже не значит, что месяцы, я имею ввиду фактически годы. Потому что, во что мы ввязались – это очень надолго, это на несколько лет. Я о том, что несколько лет у нас уйдет на то, чтобы Украину вернуть полностью к себе, на это уйдет большое время", - заявил эксперт.