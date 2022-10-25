https://ukraina.ru/20221025/1040115559.html

"Пьют горилку и танцуют гопак". Как на Дальнем Востоке в зародыше подавили украинский национализм

"Пьют горилку и танцуют гопак". Как на Дальнем Востоке в зародыше подавили украинский национализм - 25.10.2022 Украина.ру

"Пьют горилку и танцуют гопак". Как на Дальнем Востоке в зародыше подавили украинский национализм

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T16:00

2022-10-25T16:00

2022-10-25T16:00

история

история

гражданская война

дальний восток

1920-е

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100 лет назад, 25 октября 1922 года, советские войска вступили во Владивосток. Это означало прекращение японской оккупации Приморья и делало ненужным дальнейшее существование Дальневосточной республики (ДВР) - буферного государственного образования между Советской Россией и Японией. Кроме фактического прекращения гражданской войны и иностранной интервенции это событие принесло существенные изменения для украинского национального движения на Дальнем Востоке.В начале ХХ в. украинцы (выходцы из малороссийских губерний) являлись крупнейшей этнической общностью Дальневосточного края. Согласно Сельскохозяйственной переписи 1917 г. их численность в регионе достигала 421 тыс. человек (почти 40% от общей массы жителей). В ряде районов они и вовсе составляли компактное большинство населения. Это было обусловлено массовым притоком сюда переселенцев из Малороссии в 80 - 90-х годах XIX в.Опиравшаяся на "украинские громады" в основных административных центрах, Дальневосточная краевая рада пыталась оказывать доминирующее влияние на процесс образования ДВР.В ноябре 1920 г. Рада поддержала инициативу создания ДВР, но оговорила участие в выборах Учредительного собрания республики их проведением по национальным куриям (украинской, бурятской, казачьей, корейской, великорусской, еврейской и др.) Это позволяло представителям украинских организаций получить большинство в учредительном органе.Когда же данное условие было отвергнуто Секретариат (исполком) Рады призвал к бойкоту выборов.Однако это не помешало лидерам украинских окружных рад активно сотрудничать с республиканским министерством по национальным делам (МНД) и даже выполнять функции его чиновников на местах.Новообразованный украинский отдел при МНД возглавил Пётр Марчишин - руководитель Забайкальской окружной рады.Он был родом из Галиции, учился на юридическом факультете Львовского университета. Во время Первой мировой войны австрийский офицер Марчишин попал в плен к русским и был направлен в лагерь для военнопленных в Забайкалье. С 1917 г. бывший галичанин влился в украинское национальное движение на Дальнем Востоке.Особый правовой статус украинских окружных рад на Дальнем Востоке определялся ещё договором РСФСР и УНР от 1918 г. в соответствии с которым эти национальные организации выполняли функции консульских учреждений Украинской державы.Несмотря на то, что к 1920 г. самостийное государство на Украине уже не существовало, на Дальнем Востоке продолжали выдаваться документы "о принадлежности к украинской нации и гражданству".Для ДВР данный процесс был нежелателен, поскольку фактически означал выход из республиканского гражданства значительной части населения. Получавшие таким образом статус "иностранцев" жители ДВР могли уклоняться от уплаты налогов и выполнения воинской повинности в пользу республики. В перспективе это угрожало территориальным обособлением районов с преобладающим украинским населением на Дальнем Востоке.Среди "свидомой" части украинской общины были популярна идея реэмиграции на историческую родину. Видя опасения властей ДВР на сей счёт, региональные украинские лидеры спекулировали на теме массового исхода уроженцев Малороссии с Дальнего Востока.К примеру, уполномоченный МНД в Приамурской области Могилецкий в своей докладной записке отмечал, что от массового исхода украинцев может удержать внедрение идей их национально-культурной автономии: создание национального отдела народного образования, издание учебников на родном языке, учреждение украинских педагогических курсов.В марте 1922 г. на уровне Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) прошло обсуждение "украинского" вопроса.Ряд его участников обращали внимание на то, что влияние украинских элит в регионе сильно преувеличено. К примеру коммунист С. Сухов отмечал, националистический настрой немногочисленной украинской интеллигенции, "альфа и омега для которой "батько Шевченко"."Я не думаю, чтобы эти "ветви" органически были крепко связаны с украинской массой, но вверху они идейно компактны, мыслят себя иностранцами" - говорилось в его сообщении в Далюбюро ЦК.В другом послании от местных парторганов отмечалось, что деятельность украинских организаций и клубов, "где пьют горилку и танцуют гопак" на Дальнем Востоке была сосредоточена преимущественно в городах; "среди же украинского крестьянства, т.е. трудящейся массы, ничем себя не проявляла и как антисоциалистическая группировка симпатией среди рабочих масс не пользовалась".По итогам данного обсуждения Дальбюро ЦК приняло решение отказаться от создания украинской национально-культурной автономии в ДВР. МНД поручалось "принять меры к недопущению шовинистической пропаганды украинских "самостийников"-интеллигентов в широкие народные массы".1 июня 1922 г. своей министерской должности лишился Марчишин. Поводом к увольнению стало несанкционированное руководством МНД участие чиновника в съезде украинских организаций Забайкалья. Тем самым министерство отказывалось от безусловной легализации мероприятий краевой и окружных рад.Украинские организации попытались ответить на министерское решение протестами. Но они не оказали существенного влияния на общественную жизнь ДВР.Крестьянские общины выходцев из Малороссии жили своей патриархальной жизнью и мало интересовались политикой. В преимущественно русских городах украинцы быстро теряли прежнее национальное самосознание и активно участвовать в деятельности рад также не стремились.Тем временем встал вопрос о ликвидации украинского отдела в МНД. Коммунистическая фракция в республиканском правительстве поддерживала эту инициативу.Показательна позиция заведующего подотделом национальных меньшинств Дальбюро Н. Манухина: учитывая "связь украинцев с японцами и [председателем Временного Приамурского правительства] Меркуловым..., контрреволюционную политику украинских рад", он предлагал всё же сохранить украинский отдел Миннаца "только при условии замещения должности зав. украинским отделом коммунистом".Последнее предложение было принято и выполнялось вплоть до упразднения ДВР.Тем временем началась информационная кампания против лидеров дальневосточных украинских организаций. В регионе массово распространялись плакаты и листовки, указывавшие на связь украинских рад с Японией. Печатные материалы были анонимными, но очевидно, что за их созданием стояли республиканские власти.Следующий этап свёртывания украинского национального движения наступил после полной эвакуации японских войск из Приморья и упразднения ДВР.В двадцатых числах ноября 1922 г. органы ГПУ по всему Дальнему Востоку произвели аресты руководителей украинских организаций. Проходила также чистка государственного аппарата от украинских активистов. Особенно тщательно она проводилась в органах просвещения и делами нацменьшинств.В общей сложности были задержаны около 200 человек, украинские национальные организации повсеместно ликвидировались.Основная масса задержанных после допросов была отпущена.54-х арестованных в январе 1923 г. доставили в Читу. Перед судом, состоявшимся в начале 1924 г. предстали 24 обвиняемых. Им вменялась деятельность по отрыву Дальнего Востока от РСФСР, сотрудничество с Центральной радой с целью создания "самостийной Украины". 10 человек были оправданы, к реальным срокам заключения приговорили троих.Самое строгое наказание (смертную казнь, заменённую десятью годами лишения свободы) получил бывший председатель краевого кооператива "Чумак" П. Горовой. В 1921 г. он принял от атамана Семёнова золото, что рассматривалось как свидетельство сотрудничества с белыми.В конце 1922 г. Дальбюро ЦК приняло заявление о том, что считает "принципиально недопустимым для коммунистов участие и работу в организациях, преследующих националистические цели, особенно в таких организациях, как украинские национальные объединения на Дальвостоке". Последние также объявлялись организациями "враждебными РКП и Соввласти".Так на Дальнем Востоке была предотвращена консолидация украинского националистического движения.За годы революционных потрясений, гражданской войны и иностранной интервенции украинское движение на восточной окраине бывшей Российской империи сумело организационно оформиться, заявить о политических амбициях, но ещё не успело пустить глубокие корни в национальном сообществе.Однако учитывая последующие события можно утверждать, что энергичные действия регионального руководства по сворачиванию украинского национального движения лишь отсрочили попытку украинизации дальневосточной части России. Таковая предпринималась в конце 20-х - начале 30-х годов и заслуживает отдельного рассказа.

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https://ukraina.ru/20220629/1034248659.html

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2022

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, гражданская война, дальний восток, 1920-е