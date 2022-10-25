Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине - 25.10.2022 Украина.ру
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Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине
Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине - 25.10.2022 Украина.ру
Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ватикан 25 октября призвал Папу Римского Франциска повлиять на руководство США с целью участия Вашингтона в мирном урегулировании на Украине, приводит его слова издание Point
2022-10-25T12:21
2022-10-25T12:21
новости
украина
эммануэль макрон
джо байден
папа римский
переговоры
сша
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"Папа [Римский] может повлиять на него (президента США Джо Байдена - ред.), чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине", - сказал Макрон.Французский лидер добавил, что у Франциска и Байдена доверительные отношения, "необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине".Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.
https://ukraina.ru/20221025/1040098151.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, эммануэль макрон, джо байден, папа римский, переговоры, сша
Новости, Украина, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Папа Римский, переговоры, США

Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине

12:21 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ватикан 25 октября призвал Папу Римского Франциска повлиять на руководство США с целью участия Вашингтона в мирном урегулировании на Украине, приводит его слова издание Point
"Папа [Римский] может повлиять на него (президента США Джо Байдена - ред.), чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине", - сказал Макрон.
Французский лидер добавил, что у Франциска и Байдена доверительные отношения, "необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине".
Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.
Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.
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