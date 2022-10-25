https://ukraina.ru/20221025/1040111606.html

Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине

Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине - 25.10.2022 Украина.ру

Макрон призвал Папу Римского помочь посадить Байдена за стол переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ватикан 25 октября призвал Папу Римского Франциска повлиять на руководство США с целью участия Вашингтона в мирном урегулировании на Украине, приводит его слова издание Point

2022-10-25T12:21

2022-10-25T12:21

2022-10-25T12:21

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"Папа [Римский] может повлиять на него (президента США Джо Байдена - ред.), чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине", - сказал Макрон.Французский лидер добавил, что у Франциска и Байдена доверительные отношения, "необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине".Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.

https://ukraina.ru/20221025/1040098151.html

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новости, украина, эммануэль макрон, джо байден, папа римский, переговоры, сша