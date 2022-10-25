https://ukraina.ru/20221025/1040102376.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 25.10.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T13:21

2022-10-25T13:21

2022-10-25T13:21

олег хавич

эксклюзив

ес

энергетика

газ

сша

энергокризис

евросоюз

еврокомиссия

россия

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В ЕС пока будут совместно закупать лишь 15% газа, а предложение о "потолке" цен на него и вовсе снято с рассмотрения. При этом "потолок" цен на российскую нефть будет бесполезным, признали в США.Лидеры стран ЕС не утвердили предложенный Еврокомиссией пакет мер по борьбе с энергокризисомНа состоявшемся 20-21 октября 2022 года в Брюсселе саммите ЕС лидеры стран Евросоюза рассмотрели предложенный Еврокомиссией (ЕК) новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. В полном объёме пакет не был утверждён, участники саммита поддержали лишь план ЕК по проведению обязательных совместных закупок газа.Пакет предложенных ЕК мер, о которых издание Украина.ру подробно писало на минувшей неделе, включал совместные закупки газа, механизм динамического коридора цен на газ на ключевом для европейского газового рынка нидерландском хабе TTF, новые меры по использованию инфраструктуры и солидарности между странами ЕС, а также меры по снижению спроса на газ. Самое спорное предложение, заключавшееся в установлении потолка цен на газ, ЕК из предложенного пакета мер исключила, но разногласия вызвали и другие моменты.По итогам более чем 10-часовой дискуссии лидеры стран-членов ЕС дали стратегические инструкции ЕК и Совету ЕС по дальнейшей доработке предложений. В частности, от ЕК потребовали не допускать нормирования потребления газа в странах сообщества, а также гарантировать, что будущие меры контроля цен на газ не повлияют на существующие долгосрочные контракты по его поставкам.В итоговом заявлении саммита говорится, что его участники согласились с необходимостью ускорить и активизировать усилия по сокращению спроса на энергоресурсы, отказу от нормирования, обеспечению безопасности поставок и снижению цен, а также по сохранению целостности единого рынка.Как и ожидалось, беспокойство у стран Евросоюза вызвали инициативы ЕК по регулированию цен на хабе TTF, по которому индексируются многие газовые контракты в ЕС, а также планы по введению нового критерия для индексации цен в газовых контрактах, который будет отражать цену сделок со сжиженным природным газом (СПГ) во всём ЕС. В этой связи Совету ЕС и ЕК поручено оценить последствия планируемых мер для существующих газовых контрактов, в частности, проследить, что они не будут влиять на долгосрочные контракты. В итоговом заявлении также содержится призыв к ЕК принять во внимание различные условия и разные энергетические балансы стран ЕС.Несмотря на столь скромные итоги, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что "мы заключили соглашение по энергетической теме, над которой много работали и добивались прогресса". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что "теперь есть хороший план для работы над ценами на энергию". На следующей неделе соответствующие предложения Еврокомиссии обсудит Совет ЕС по энергетике. Говоря о планах совместных закупок газа, она указала на "обязывающий элемент": 15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями.Председатель Еврокомиссии продолжила настаивать на введении корректирующего механизма для рынка, "чтобы ограничить эпизоды чрезмерного роста цен на газ". По её словам, ЕК будет работать вместе с министрами энергетики стран ЕС над юридическим предложением по такому механизму, объектом изучения также станут финансовые последствия возможного ограничения цен на газ для производства электроэнергии. Кроме того, планируется разработка единых для ЕС правил государственной помощи в условиях энергетического кризиса.Урсула фон дер Ляйен также в очередной раз указала на важность развития в ЕС возобновляемых источников энергии и отказа от ископаемых энергоносителей, что в нынешних условиях прозвучало скорее как заклинание, а не руководство к действию.В США признали "потолок" цен на российскую нефть бесполезнымНа минувшей неделе британское агентство Reuters обнародовало малоприятную новость для авторов идеи введения "потолка" цен на российскую нефть, который вступает в силу 5 декабря одновременно с европейским эмбарго на нефть из России и который, по замыслу, должен резко уменьшить доходы Москвы. Ссылаясь на американских экспертов и анонимного чиновника из Министерства финансов США, агентство сообщило, что у России имеется доступ к достаточному количеству танкеров для того, чтобы обойти ограничения цены на нефть, введённые против РФ странами G7.По оценкам финансиста, согласившегося ответить на вопросы корреспондента Reuters, от 80 до 90% российского нефтяного экспорта вполне сможет обойти ограничения. В результате их введения удастся убрать с рынка лишь 1-2 миллиона баррелей/сутки российской нефти. Напомним, в сентябре Россия экспортировала свыше 7 млн бар./с.Конечно, потеря 10-20% доходов от продажи нефти – тоже ощутимый удар по Москве, но ограничения также лишат планету 1-2% глобального предложения нефти. Но даже этот расчет верен лишь в том случае, если Москва согласится подчиниться ограничениям, – чего она делать не собирается.В США и других западных странах знают о многочисленных уловках, которыми много лет пользовались иранцы, а сейчас начали пользоваться и российские моряки, пишет агентство. "Теоретически существует достаточно большой "теневой" флот, который продолжит перевозить российскую нефть и после 5 декабря, – пояснил агентству Reuters начальник отдела транспорта нефтетрейдера Trafigura Андреа Оливи. – Множество этих "теневых" кораблей будут страховаться сами или воспользуются страхованием рисков P&I".В банке JP Morgan считают эффект от введения "потолка" цен на нефть из России довольно "ограниченным" благодаря тому, что, кроме собственных танкеров, Россия сможет пользоваться китайскими и индийскими кораблями со средним возрастом два десятилетия, что по судоходным меркам довольно солидный "возраст". Экономисты JP Morgan провели расчеты и пришли к выводу, что в декабре экспорт российской нефти уменьшиться всего лишь на 600 тыс. бар./с. по сравнению с сентябрем.В свою очередь, глава отдела экономики швейцарской компании Julius Baer Норберт Ракер обращает также внимание на то, что сейчас российской нефтью занимаются трейдеры не из Женевы или, скажем, Лондона, а в основном с Ближнего Востока, что тоже на руку Москве."Потолок" цен на российскую нефть должен, как планируют его авторы, усилить действие европейского эмбарго. Но, по мнению многих специалистов, это может стать очередным выстрелом в ногу коллективного Запада и, в первую очередь Европы, и ударить по ней бумерангом, – возможно, даже больнее и сильнее, чем по России. Эти меры выглядят особенно опасными на фоне нависшей глобальной рецессии и всеобщего снижения уровня в жизни, особенно сильного в Старом Свете.По мнению Дэниеля Ана, бывшего главного экономиста Госдепа США, который сейчас работает в Международном центре поддержки ученых Вудро Вильсона, страны G7 и, в первую очередь, Америка явно переоценили степень своего контроля над глобальной торговлей нефтью и эффективность мер, направленных на защиту самих себя от новых санкций против России."Всё, что "потолок" цен и европейское эмбарго, очевидно, смогут сделать, – говорит Дэниель Ан, – это изменить маршруты доставки нефти и ещё больше усложнить жизнь для всех вокруг. "Потолок" цен будет менее эффективен, чем полный запрет на морской импорт российской нефти. Они стреляют себе в ногу, но сейчас пытаются хотя бы немного забинтовать рану".Своеобразным ответом на публикацию Reuters стал развёрнутый материал американского агентства Bloomberg под заголовком "Санкции ЕС уже ограничивают продажи российской нефти на основных рынках", вышедший 24 октября. Однако содержание статьи, подготовленной аналитиком нефтяного рынка Джулианом Ли, не особо коррелирует с названием.Сначала аналитик с плохо скрываемой радостью отмечает, что потоки российской нефти в Китай, Индию и Турцию, которые достигли пика в июне на уровне 2,2 млн баррелей в сутки, за четыре недели до 21 октября снизились примерно на 330 тыс. бар./с. Однако потом сам же добавляет, что объём нефти на танкерах, ещё не прибывших в конечные пункты назначения, составляет более 310 тыс. бар./с., то есть среднее падение поставок в эти три страны незначительно. При этом общий экспорт российской нефти с начала октября превышает 3 миллиона баррелей в сутки.В материале выражается надежда, что "как минимум одна из трех стран-партнёров России, которые помогали Москве сохранить экспорт сырой нефти" после начала военной спецоперации на Украине, может сократить закупки. По данным автора Bloomberg, два ключевых переработчика нефти в Индии приостановили спотовые закупки российской нефти, поставки которой приходятся на период после вступления в силу санкций ЕС. Однако захочет ли Индия стрелять себе в ногу вместе с Западом, можно будет выяснить только после 5 декабря 2022 года.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20221018/1039833605.html

https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

олег хавич, эксклюзив, ес, энергетика, газ, сша, энергокризис, евросоюз, еврокомиссия, россия, нефть, спг, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, эмбарго