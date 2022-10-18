Хроника энергетической войны: последние события - 18.10.2022 Украина.ру
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Хроника энергетической войны: последние события
Хроника энергетической войны: последние события - 18.10.2022 Украина.ру
Хроника энергетической войны: последние события
Украина.ру, 18.10.2022
2022-10-18T08:31
2022-10-18T11:06
эксклюзив
энергетика
украина
россия
турецкий поток
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Владимир Путин предложил создать в Турции хаб для поставок природного газа в Европу, идею поддержал Реджеп Тайип Эрдоган. При этом в Брюсселе хотят установить потолок цен на весь импортируемый в ЕС газ.Турция поддержала предложение России о создании газового хабаНа минувшей неделе президент России Владимир Путин выдвинул идею создания в Турции крупнейшего хаба для поставок природного газа в Европу. Позже российский лидер обсудил этот вопрос с президентом Турции в Астане, и уже на следующий день Реджеп Тайип Эрдоган дал команду приступить к соответствующим работам.Выступая 12 октября на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) Владимир Путин заявил, что утраченный объём транзита газа по "Северным потокам" по дну Балтийского моря Россия могла бы переместить в регион Черного моря. "Сделать, таким образом, основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, – если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры. В целом, экономическая целесообразность есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше" – сказал президент РФ.Владимира Путина поддержал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Выступая в тот же день на РЭН, он заявил о готовности создать торговую площадку на границе Евросоюза и Турции. ""Турецкий поток" проходит только по двум экономическим зонам – России и Турции и глубина там не как на Балтике, а 2,15 км. "Турецкий поток" зарекомендовал как надёжный канал поставок и в Турцию, и в Европу. Технически мы готовы построить газотранспортные мощности, а то, что касается хаба – можно рассматривать вопрос о торговой площадке на границе ЕС и Турции", – сказал Миллер.На следующий день, 13 октября, Владимир Путин обсудил эту идею лично с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым встретился в Астане в рамках саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны, заявил российский лидер в ходе переговоров с турецким коллегой."Вчера на Энергетической неделе после консультаций с вашим министром энергетики, руководителем компании Botas договорились с "Газпромом", я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, мы могли бы рассмотреть возможность строительства ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы", – сказал Владимир Путин."И в ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цен, потому что это очень важный вопрос – вопрос ценообразования. Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски", – добавил президент РФ.Ответ президента Турции на это предложение прозвучал уже 14 октября, и он был более чем положительным. Реджеп Тайип Эрдоган распорядился приступить к созданию новой газовой инфраструктуры в Турции для распределения российского газа. "Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения газа, но это будет международный. Как уже заявлялось, для такого распределительного центра, конечно же, Фракия (область в европейской части Турции, на границе с Болгарией и Грецией – прим.) рассматривается как наиболее подходящее место", – сказал Эрдоган журналистам в ходе перелета домой из Астаны.По его словам, соответствующие поручения со стороны турецких и российских властей были сделаны в отношении Министерства энергетики Турции и российского "Газпрома". "Ведомства немедленно начнут совместную работу. Мы принимаем всевозможные меры в области безопасности и проводим предварительные работы в этом направлении", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.В канцелярии президента Франции поспешили заявить, что подобный проект не имеет никакого смысла, поскольку Европа и так уже стремится снизить зависимость от российского газа. Однако продавцом газа из турецкого хаба в европейские страны может выступить не Россия, а Турция, а сам газ может быть "обезличенным". Как отметила в комментарии российскому изданию "Коммерсантъ" аналитик Мария Белова из компании "Выгон Консалтинг", у Турции есть развитая газотранспортная инфраструктура, и страна стремится стать транзитером не только российского, но и азербайджанского, иранского, иракского и среднеазиатского газа.ЕС разрабатывает механизм по ограничению цен на весь импортируемый газВ свою очередь, Европейский Союз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый природный газ в связи с энергетическим кризисом. Об этом 17 октября сообщила британская газета The Financial Times.Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого энергоносителя, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Это позволит, как указывают авторы инициативы, оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ. Подобные меры предстоит согласовать на заседании Европейского Совета 20-21 октября в Брюсселе.Разработка этого плана, по информации издания, столкнулась с серьёзными трудностями, поскольку европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса. По словам некоторых официальных лиц ЕС, среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены. При этом многие считают, что ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны.Спор о введении потолка цен на газ в ЕС идет с весны этого года, но в практическую плоскость дискуссия перешла лишь в сентябре. Тогда группа более чем 10 стран ЕС призвала европейскую комиссию (ЕК) ввести потолок цен на весь импортируемый газ, однако Германия, Дания и Нидерланды выступили против такого ограничения, опасаясь, что это нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергокризиса в Европе.Основным предметом полемики, помимо непосредственно введения потолка, является вопрос его применимости исключительно к российскому трубопроводному газу или к любому импортируемому на территорию ЕС газу. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен лишь на российский газ. Однако в руководстве отдельных стран — членов ЕС имеются опасения, что введение ограничений исключительно для России может "разозлить Москву". Среди таких стран называли Грецию, Италию и Польшу. Против любых ограничений выступают Венгрия, Австрия и Нидерланды.При этом Алексей Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" 16 октября заявил, что введение ЕС потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома". "Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", – сказал глава "Газпрома".Ранее в ходе выступления на РЭН Миллер прокомментировал эту идею руководства ЕС более образно. "Другое предложение – введение потолка цен, в частности, потолка цен на газ. Когда слышишь такие предложения, вспоминаются слова хорошо известной песни "Ледяной потолок, дверь скрипучая" и далее по тексту. Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может", – сказал тогда глава "Газпрома". Кстати, это полностью подтвердило недавнее решение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, хотя на страны-члены организации, и в первую очередь на Саудовскую Аравию, оказывалось беспрецедентное давление.Также на РЭН Алексей Миллер говорил и об идее ЕК ввести совместные закупки газа для всех стран — членов ЕС. "Еще предложение – давайте сделаем картель потребителей. Неоригинальное предложение. Но, вы знаете, мы играем в игры, по правилам, которые придумали мы. И не играем в игры по правилам, которые придумали не мы. Не было никаких картелей потребителей на наших ключевых рынках. А вот знаете, некоторые эксперты говорят о том, что просто некое упоминание о возможности создания газового ОПЕК – это очень серьезная инвестиция в газовые цены", – отметил он.Пока что Брюссель, с одной стороны, говорит о "добровольности" участия стран —&nbsp;членов ЕС в едином газовом рынке, с другой – ЕК гарантирует "минимальное участие". Речь идёт о том, что 15% мощностей подземных хранилищ газа (ПХГ) каждой из стран ЕС должны быть заполнены газом, приобретаемым через европейский центральный пункт, который стал бы единой закупочной площадкой.Ранее против совместных закупок газа в ЕС резко выступала Германия, располагающая значительными мощностями ПХГ (21,5 миллиарда кубометров), но не желающая ими делиться. Сейчас же, по данным испанского издания El País, Еврокомиссия сумела добиться поддержки этого предложения со стороны Берлина.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20221014/1039691508.html
https://ukraina.ru/20221014/1039686928.html
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Олег Хавич
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эксклюзив, энергетика, украина, россия, турецкий поток
Эксклюзив, энергетика, Украина, Россия, Турецкий поток

Хроника энергетической войны: последние события

08:31 18.10.2022 (обновлено: 11:06 18.10.2022)
 
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Владимир Путин предложил создать в Турции хаб для поставок природного газа в Европу, идею поддержал Реджеп Тайип Эрдоган. При этом в Брюсселе хотят установить потолок цен на весь импортируемый в ЕС газ.
Турция поддержала предложение России о создании газового хаба
На минувшей неделе президент России Владимир Путин выдвинул идею создания в Турции крупнейшего хаба для поставок природного газа в Европу. Позже российский лидер обсудил этот вопрос с президентом Турции в Астане, и уже на следующий день Реджеп Тайип Эрдоган дал команду приступить к соответствующим работам.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Выступая 12 октября на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) Владимир Путин заявил, что утраченный объём транзита газа по "Северным потокам" по дну Балтийского моря Россия могла бы переместить в регион Черного моря. "Сделать, таким образом, основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, – если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры. В целом, экономическая целесообразность есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше" – сказал президент РФ.
Владимира Путина поддержал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Выступая в тот же день на РЭН, он заявил о готовности создать торговую площадку на границе Евросоюза и Турции. ""Турецкий поток" проходит только по двум экономическим зонам – России и Турции и глубина там не как на Балтике, а 2,15 км. "Турецкий поток" зарекомендовал как надёжный канал поставок и в Турцию, и в Европу. Технически мы готовы построить газотранспортные мощности, а то, что касается хаба – можно рассматривать вопрос о торговой площадке на границе ЕС и Турции", – сказал Миллер.
На следующий день, 13 октября, Владимир Путин обсудил эту идею лично с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым встретился в Астане в рамках саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны, заявил российский лидер в ходе переговоров с турецким коллегой.
"Вчера на Энергетической неделе после консультаций с вашим министром энергетики, руководителем компании Botas договорились с "Газпромом", я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, мы могли бы рассмотреть возможность строительства ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы", – сказал Владимир Путин.
"И в ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цен, потому что это очень важный вопрос – вопрос ценообразования. Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски", – добавил президент РФ.
Ответ президента Турции на это предложение прозвучал уже 14 октября, и он был более чем положительным. Реджеп Тайип Эрдоган распорядился приступить к созданию новой газовой инфраструктуры в Турции для распределения российского газа. "Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения газа, но это будет международный. Как уже заявлялось, для такого распределительного центра, конечно же, Фракия (область в европейской части Турции, на границе с Болгарией и Грецией – прим.) рассматривается как наиболее подходящее место", – сказал Эрдоган журналистам в ходе перелета домой из Астаны.
По его словам, соответствующие поручения со стороны турецких и российских властей были сделаны в отношении Министерства энергетики Турции и российского "Газпрома". "Ведомства немедленно начнут совместную работу. Мы принимаем всевозможные меры в области безопасности и проводим предварительные работы в этом направлении", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 05:00
Дудчак рассказал, хватит ли Европе газа во время предстоящей зимыВ условиях, когда газопроводы “Северный поток” и “Северный поток – 2” не работают, страны Европы ждёт серьёзная нехватка газа, что отразится на их промышленности. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
В канцелярии президента Франции поспешили заявить, что подобный проект не имеет никакого смысла, поскольку Европа и так уже стремится снизить зависимость от российского газа. Однако продавцом газа из турецкого хаба в европейские страны может выступить не Россия, а Турция, а сам газ может быть "обезличенным". Как отметила в комментарии российскому изданию "Коммерсантъ" аналитик Мария Белова из компании "Выгон Консалтинг", у Турции есть развитая газотранспортная инфраструктура, и страна стремится стать транзитером не только российского, но и азербайджанского, иранского, иракского и среднеазиатского газа.
ЕС разрабатывает механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ
В свою очередь, Европейский Союз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый природный газ в связи с энергетическим кризисом. Об этом 17 октября сообщила британская газета The Financial Times.
Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого энергоносителя, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Это позволит, как указывают авторы инициативы, оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ. Подобные меры предстоит согласовать на заседании Европейского Совета 20-21 октября в Брюсселе.
Разработка этого плана, по информации издания, столкнулась с серьёзными трудностями, поскольку европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса. По словам некоторых официальных лиц ЕС, среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены. При этом многие считают, что ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны.
Спор о введении потолка цен на газ в ЕС идет с весны этого года, но в практическую плоскость дискуссия перешла лишь в сентябре. Тогда группа более чем 10 стран ЕС призвала европейскую комиссию (ЕК) ввести потолок цен на весь импортируемый газ, однако Германия, Дания и Нидерланды выступили против такого ограничения, опасаясь, что это нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергокризиса в Европе.
Основным предметом полемики, помимо непосредственно введения потолка, является вопрос его применимости исключительно к российскому трубопроводному газу или к любому импортируемому на территорию ЕС газу. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен лишь на российский газ. Однако в руководстве отдельных стран — членов ЕС имеются опасения, что введение ограничений исключительно для России может "разозлить Москву". Среди таких стран называли Грецию, Италию и Польшу. Против любых ограничений выступают Венгрия, Австрия и Нидерланды.
При этом Алексей Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" 16 октября заявил, что введение ЕС потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома". "Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", – сказал глава "Газпрома".
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 04:00
Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регионИдея президента РФ Владимира Путина о перемещении основного транзита газа в район Чёрного моря вполне жизнеспособна, и сможет осуществиться при соблюдении строгих мер безопасности, с учётом недавней диверсии против “Северных потоков”. Об этом в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
Ранее в ходе выступления на РЭН Миллер прокомментировал эту идею руководства ЕС более образно. "Другое предложение – введение потолка цен, в частности, потолка цен на газ. Когда слышишь такие предложения, вспоминаются слова хорошо известной песни "Ледяной потолок, дверь скрипучая" и далее по тексту. Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может", – сказал тогда глава "Газпрома". Кстати, это полностью подтвердило недавнее решение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, хотя на страны-члены организации, и в первую очередь на Саудовскую Аравию, оказывалось беспрецедентное давление.
Также на РЭН Алексей Миллер говорил и об идее ЕК ввести совместные закупки газа для всех стран — членов ЕС. "Еще предложение – давайте сделаем картель потребителей. Неоригинальное предложение. Но, вы знаете, мы играем в игры, по правилам, которые придумали мы. И не играем в игры по правилам, которые придумали не мы. Не было никаких картелей потребителей на наших ключевых рынках. А вот знаете, некоторые эксперты говорят о том, что просто некое упоминание о возможности создания газового ОПЕК – это очень серьезная инвестиция в газовые цены", – отметил он.
Пока что Брюссель, с одной стороны, говорит о "добровольности" участия стран — членов ЕС в едином газовом рынке, с другой – ЕК гарантирует "минимальное участие". Речь идёт о том, что 15% мощностей подземных хранилищ газа (ПХГ) каждой из стран ЕС должны быть заполнены газом, приобретаемым через европейский центральный пункт, который стал бы единой закупочной площадкой.
Ранее против совместных закупок газа в ЕС резко выступала Германия, располагающая значительными мощностями ПХГ (21,5 миллиарда кубометров), но не желающая ими делиться. Сейчас же, по данным испанского издания El País, Еврокомиссия сумела добиться поддержки этого предложения со стороны Берлина.
 
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