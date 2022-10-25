WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена - 25.10.2022 Украина.ру
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WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена
WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена - 25.10.2022 Украина.ру
WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеял президента США Джо Байдена из-за его оплошностей и усомнился в умственных способностях американского лидера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве
2022-10-25T09:00
2022-10-25T09:00
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По информации источника издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще во времена вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.Как отметил ранее эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между США и Саудовской Аравией практически нет доверия. Раньше страны были близкими партнерами, но ситуацию изменила личная неприязнь между президентом и наследным принцем. Согласно мнению эксперта, эта тенденция продолжит нарастать.
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новости, джо байден, саудовская аравия, сша
Новости, Джо Байден, Саудовская Аравия, США

WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена

09:00 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии М. ибн Салманом Аль Саудом
Президент РФ В. Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии М. ибн Салманом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеял президента США Джо Байдена из-за его оплошностей и усомнился в умственных способностях американского лидера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве
По информации источника издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще во времена вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.
"Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях", - отмечают источники газеты.
Как отметил ранее эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между США и Саудовской Аравией практически нет доверия. Раньше страны были близкими партнерами, но ситуацию изменила личная неприязнь между президентом и наследным принцем. Согласно мнению эксперта, эта тенденция продолжит нарастать.
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