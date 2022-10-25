https://ukraina.ru/20221025/1040098423.html

WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена

WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена - 25.10.2022 Украина.ру

WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеял президента США Джо Байдена из-за его оплошностей и усомнился в умственных способностях американского лидера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве

2022-10-25T09:00

2022-10-25T09:00

2022-10-25T09:00

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джо байден

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По информации источника издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще во времена вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.Как отметил ранее эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между США и Саудовской Аравией практически нет доверия. Раньше страны были близкими партнерами, но ситуацию изменила личная неприязнь между президентом и наследным принцем. Согласно мнению эксперта, эта тенденция продолжит нарастать.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, саудовская аравия, сша