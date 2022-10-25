https://ukraina.ru/20221025/1040098423.html
WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена
WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена - 25.10.2022 Украина.ру
WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеял президента США Джо Байдена из-за его оплошностей и усомнился в умственных способностях американского лидера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве
2022-10-25T09:00
2022-10-25T09:00
2022-10-25T09:00
новости
джо байден
саудовская аравия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102056/53/1020565316_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_a13cb8504a44149f45021b3ef2261c7a.jpg
По информации источника издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще во времена вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.Как отметил ранее эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между США и Саудовской Аравией практически нет доверия. Раньше страны были близкими партнерами, но ситуацию изменила личная неприязнь между президентом и наследным принцем. Согласно мнению эксперта, эта тенденция продолжит нарастать.
https://ukraina.ru/20220718/1036544705.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102056/53/1020565316_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_add441c6e59bcc23bfed78cad82fe04c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, саудовская аравия, сша
WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеял президента США Джо Байдена из-за его оплошностей и усомнился в умственных способностях американского лидера, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве
По информации источника издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще во времена вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.
"Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях", - отмечают источники газеты.
Как отметил ранее эксперт Эрон Дэвид Миллер, сейчас между США и Саудовской Аравией практически нет доверия. Раньше страны были близкими партнерами, но ситуацию изменила личная неприязнь между президентом и наследным принцем. Согласно мнению эксперта, эта тенденция продолжит нарастать.