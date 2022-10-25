Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа - 25.10.2022 Украина.ру
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Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа
Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа - 25.10.2022 Украина.ру
Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа
Еврокомиссия выпустила рекомендации, в которых подчеркнула, что для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать Швейцария и Великобритания, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники
2022-10-25T08:27
2022-10-25T08:27
новости
еврокомиссия
ес
газ
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25 октября пройдет встреча министров энергетики стран-участниц Евросоюза. На ней обсудят вопросы введения новых мер в ответ на энергетический кризис.Главы государств выступили за оперативное принятие решений по некоторым вопросам, например, создание временного механизма ограничения цен на газ, которое необходимо для генерации электроэнергии и внедрение дополнительного ценового бенчмарка для голубого топлива.Европейский союз также планирует ввести более высокую стоимость экспорта энергии, чем цена на ее продажу на внутреннем рынке в объединении. Однако, по словам собеседника, некоторые международные соглашения запрещают это.Отмечается, что ЕК предложит установить предельную цену на газ для выработки электроэнергии на уровне в 100-120 евро за мегаватт-час. Собеседники агентства уточнили, что конкретная предельная цена на газ, используемый для выработки электроэнергии, будет зависеть от количества электростанций в каждой стране, использующих этот вид топлива для генерации энергии.
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новости, еврокомиссия, ес, газ
Новости, Еврокомиссия, ЕС, газ

Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа

08:27 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия выпустила рекомендации, в которых подчеркнула, что для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать Швейцария и Великобритания, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники
25 октября пройдет встреча министров энергетики стран-участниц Евросоюза. На ней обсудят вопросы введения новых мер в ответ на энергетический кризис.
Главы государств выступили за оперативное принятие решений по некоторым вопросам, например, создание временного механизма ограничения цен на газ, которое необходимо для генерации электроэнергии и внедрение дополнительного ценового бенчмарка для голубого топлива.
"Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным", - говорится в материале агентства.
Европейский союз также планирует ввести более высокую стоимость экспорта энергии, чем цена на ее продажу на внутреннем рынке в объединении. Однако, по словам собеседника, некоторые международные соглашения запрещают это.
Отмечается, что ЕК предложит установить предельную цену на газ для выработки электроэнергии на уровне в 100-120 евро за мегаватт-час. Собеседники агентства уточнили, что конкретная предельная цена на газ, используемый для выработки электроэнергии, будет зависеть от количества электростанций в каждой стране, использующих этот вид топлива для генерации энергии.
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