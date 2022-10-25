https://ukraina.ru/20221025/1040096586.html

Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа

Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа - 25.10.2022 Украина.ру

Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа

Еврокомиссия выпустила рекомендации, в которых подчеркнула, что для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать Швейцария и Великобритания, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники

2022-10-25T08:27

2022-10-25T08:27

2022-10-25T08:27

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25 октября пройдет встреча министров энергетики стран-участниц Евросоюза. На ней обсудят вопросы введения новых мер в ответ на энергетический кризис.Главы государств выступили за оперативное принятие решений по некоторым вопросам, например, создание временного механизма ограничения цен на газ, которое необходимо для генерации электроэнергии и внедрение дополнительного ценового бенчмарка для голубого топлива.Европейский союз также планирует ввести более высокую стоимость экспорта энергии, чем цена на ее продажу на внутреннем рынке в объединении. Однако, по словам собеседника, некоторые международные соглашения запрещают это.Отмечается, что ЕК предложит установить предельную цену на газ для выработки электроэнергии на уровне в 100-120 евро за мегаватт-час. Собеседники агентства уточнили, что конкретная предельная цена на газ, используемый для выработки электроэнергии, будет зависеть от количества электростанций в каждой стране, использующих этот вид топлива для генерации энергии.

https://ukraina.ru/20221025/1040083566.html

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