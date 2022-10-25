https://ukraina.ru/20221025/1040095072.html

Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском

Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском - 25.10.2022 Украина.ру

Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском

Мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как террориста наподобие финансировавшегося, а впоследствии ликвидированного США Усамы Бен Ладена, только снабжают Зеленского гораздо более масштабно, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского Первого канала

2022-10-25T07:36

2022-10-25T07:36

2022-10-25T07:36

украина

владимир зеленский

терроризм

новости

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f82d7b77e7db7000bd4f70b2b21b4cfa.jpg

Так она прокомментировала информацию о создании «грязной» атомной бомбы киевским режимом для совершения теракта с тем, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.«Для мирового сообщества Зеленский это просто Бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», - заявила Захарова.Она напомнила, что террористы возглавляемой Бен Ладеном «Аль-Каиды»* были такими же «друзьями» Белого дома, как и Зеленский, до того момента, как в США произошел подрыв небоскребов 11 сентября 2001 года. Зеленский для США сейчас выполняет те же самые функции, что и Бен Ладен до теракта в США.* Запрещенная в России террористическая организация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, владимир зеленский, терроризм, новости, сша