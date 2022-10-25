https://ukraina.ru/20221025/1040095072.html
Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском
Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском - 25.10.2022 Украина.ру
Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском
Мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как террориста наподобие финансировавшегося, а впоследствии ликвидированного США Усамы Бен Ладена, только снабжают Зеленского гораздо более масштабно, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского Первого канала
2022-10-25T07:36
2022-10-25T07:36
2022-10-25T07:36
украина
владимир зеленский
терроризм
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Так она прокомментировала информацию о создании «грязной» атомной бомбы киевским режимом для совершения теракта с тем, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.«Для мирового сообщества Зеленский это просто Бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», - заявила Захарова.Она напомнила, что террористы возглавляемой Бен Ладеном «Аль-Каиды»* были такими же «друзьями» Белого дома, как и Зеленский, до того момента, как в США произошел подрыв небоскребов 11 сентября 2001 года. Зеленский для США сейчас выполняет те же самые функции, что и Бен Ладен до теракта в США.* Запрещенная в России террористическая организация
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, владимир зеленский, терроризм, новости, сша
Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском
Мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как террориста наподобие финансировавшегося, а впоследствии ликвидированного США Усамы Бен Ладена, только снабжают Зеленского гораздо более масштабно, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского Первого канала
Так она прокомментировала информацию о создании «грязной» атомной бомбы киевским режимом для совершения теракта с тем, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.
«Для мирового сообщества Зеленский это просто Бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», - заявила Захарова.
Она напомнила, что террористы возглавляемой Бен Ладеном «Аль-Каиды»* были такими же «друзьями» Белого дома, как и Зеленский, до того момента, как в США произошел подрыв небоскребов 11 сентября 2001 года. Зеленский для США сейчас выполняет те же самые функции, что и Бен Ладен до теракта в США.
* Запрещенная в России террористическая организация