Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском - 25.10.2022 Украина.ру
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Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском
Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском - 25.10.2022 Украина.ру
Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском
Мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как террориста наподобие финансировавшегося, а впоследствии ликвидированного США Усамы Бен Ладена, только снабжают Зеленского гораздо более масштабно, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского Первого канала
2022-10-25T07:36
2022-10-25T07:36
украина
владимир зеленский
терроризм
новости
сша
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Так она прокомментировала информацию о создании «грязной» атомной бомбы киевским режимом для совершения теракта с тем, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.«Для мирового сообщества Зеленский это просто Бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», - заявила Захарова.Она напомнила, что террористы возглавляемой Бен Ладеном «Аль-Каиды»* были такими же «друзьями» Белого дома, как и Зеленский, до того момента, как в США произошел подрыв небоскребов 11 сентября 2001 года. Зеленский для США сейчас выполняет те же самые функции, что и Бен Ладен до теракта в США.* Запрещенная в России террористическая организация
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украина, владимир зеленский, терроризм, новости, сша
Украина, Владимир Зеленский, терроризм, Новости, США

Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском

07:36 25.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как террориста наподобие финансировавшегося, а впоследствии ликвидированного США Усамы Бен Ладена, только снабжают Зеленского гораздо более масштабно, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского Первого канала
Так она прокомментировала информацию о создании «грязной» атомной бомбы киевским режимом для совершения теракта с тем, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.
«Для мирового сообщества Зеленский это просто Бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», - заявила Захарова.
Она напомнила, что террористы возглавляемой Бен Ладеном «Аль-Каиды»* были такими же «друзьями» Белого дома, как и Зеленский, до того момента, как в США произошел подрыв небоскребов 11 сентября 2001 года. Зеленский для США сейчас выполняет те же самые функции, что и Бен Ладен до теракта в США.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
УкраинаВладимир ЗеленскийтерроризмНовостиСША
 
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