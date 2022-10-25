https://ukraina.ru/20221025/1040087690.html

Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ

Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ - 25.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ

Против Приднестровья 101-я дивизия воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" может быть использована, но и в сторону Украины они готовы выдвинуться, на фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил для Украины, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-10-25T04:23

2022-10-25T04:23

2022-10-25T04:23

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Телеканал CBS News 22 октября сообщил, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях.На фоне этого события министр национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил ранее об отставке, мотивировав свое решение "невозможностью сотрудничества" с президентом Клаусом Йоханнисом.По его мнению, на фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил. Для киевского режима, Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, а потом американские войска смогут войти на украинскую территорию.США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040086240.html

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