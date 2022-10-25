Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ - 25.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ
Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ - 25.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ
Против Приднестровья 101-я дивизия воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" может быть использована, но и в сторону Украины они готовы выдвинуться, на фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил для Украины, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-10-25T04:23
2022-10-25T04:23
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Телеканал CBS News 22 октября сообщил, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях.На фоне этого события министр национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил ранее об отставке, мотивировав свое решение "невозможностью сотрудничества" с президентом Клаусом Йоханнисом.По его мнению, на фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил. Для киевского режима, Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, а потом американские войска смогут войти на украинскую территорию.США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040086240.html
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Новости, США, Украина, Россия

Военный эксперт Кнутов: США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ

04:23 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Против Приднестровья 101-я дивизия воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" может быть использована, но и в сторону Украины они готовы выдвинуться, на фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил для Украины, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Телеканал CBS News 22 октября сообщил, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях.
На фоне этого события министр национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил ранее об отставке, мотивировав свое решение "невозможностью сотрудничества" с президентом Клаусом Йоханнисом.
Против Приднестровья эта дивизия может быть использована. Тем более, командир этой дивизии говорил о возможности зайти на Украину. Это важно, потому что он раскрыл приказ, который ему отдали в Пентагоне, когда он отбывал к месту назначения. Они говорят, что приехали якобы временно и на учения, но в сторону Украины они тоже готовы выдвинуться.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, на фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил. Для киевского режима, Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, а потом американские войска смогут войти на украинскую территорию.
США нужен только повод, чтобы их войска действовали в составе ВСУ, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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