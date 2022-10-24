Юрий Кнутов: РФ надо врезать по Украине так, чтобы она не взорвала грязную бомбу и не втянула США в войну - 24.10.2022 Украина.ру
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Юрий Кнутов: РФ надо врезать по Украине так, чтобы она не взорвала грязную бомбу и не втянула США в войну
Юрий Кнутов: РФ надо врезать по Украине так, чтобы она не взорвала грязную бомбу и не втянула США в войну - 24.10.2022 Украина.ру
Юрий Кнутов: РФ надо врезать по Украине так, чтобы она не взорвала грязную бомбу и не втянула США в войну
Украина.ру, 24.10.2022
2022-10-24T15:18
2022-10-24T15:18
интервью
украина
россия
сша
румыния
польша
провокация
ядерное оружие
израиль
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Украина хочет взорвать грязную бомбу в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по европейской территории России, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.- Юрий Альбертович, удалось ли нам не дать Киеву осуществить ядерную провокацию? Или со временем эта тема вновь всплывет?- Эта тема снова всплывет, потому что цеха горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, где можно произвести эту бомбу, функционирует. Мы должны быть готовы ко второму этапу этой провокации.В этой связи мы должны брать пример с Израиля. Как только у Израиля есть подозрения, что его арабские соседи могут изготовить ядерное оружие, он сразу наносит мощнейший бомбовый удар по этому центру, полностью его разрушая.Примерно так же должны действовать и мы, если не будет внятных подтверждений, что Украина прекратила все работы в этом направлении и демонтировала оборудование.- Так а где гарантия, что мы не спровоцируем ядерный взрыв, если нанесем удар, о котором вы говорите?- Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас. Если они его создадут, то опасность уже появляется. Поэтому нам нужно заранее реагировать.Сейчас мы обратились к МАГАТЭ. Важно, чтобы этот вопрос не завис. Они могут сказать, что мы приедем через три месяца. Если они не приедут в течение двух недель, то должен быть нанесен мощнейший бомбовый удар.Но я боюсь, что после того шума, который мы подняли, они вывезут все оборудование и само изделие в другое место.- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у России есть хитрый план по Херсону. Якобы Москва специально создает драматическую атмосферу, чтобы усилить свою оборону на этом направлении. Можно ли ему верить?- Им верить нельзя. Обманов было очень много. Например, Запад полгода назад высказывался, что не будет поставлять на Украину зенитно-ракетные комплексы средней дальности, а ограничится лишь ПЗРК, но Киеву сейчас все же передали комплекс IRIS-T. Обучение на нем занимает пять-шесть месяцев. Следовательно, пять-шесть месяцев назад украинские расчеты прибыли в Германию и их начали учить. Нам пять месяцев врали. Поэтому нельзя верить всему, что кто-то сказал на Украине.Вообще Запад в последние полтора месяца ежедневно готовит общественное мнение к тому, что Россия применит тактическое ядерное оружие. То они говорят, что мы якобы проведем ядерное испытание на границе с Украиной, то они говорят, что мы бросим ядерный боеприпас в Черное море как предупреждение Украине, то нам говорят, что мы якобы нанесем тактический ядерный удар по каким-то объектам на Западной Украине.Западное общественное мнение для этого созрело. Нужен лишь повод. По последним данным, Украина хочет применить ее в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по европейской территории России.Если это произойдет, будет война и на территории России, и на территории Украины. Вашингтон вообще не пострадает. Он будет следить за всем по телевизору, поедая попкорн. Западная Европа почти не страдает, а на Восточную Европу ей всегда было плевать. Схема просматривается достаточно четко.То, что Киев готов на это пойти, показывают обстрелы гидроузла Каховской ГЭС. Им плевать, что пойдет пятиметровая волна и погибнут мирные жители. Потому что люди проголосовали за вступление в состав России и они для них враги. Сущность нацистского режима в Киеве не меняется. Она только становится еще более изощренной.- К чему, на ваш взгляд, были вбросы разведки по открытым источникам (OSINT), что якобы потери ВСУ составили чуть ли не 400 тысяч человек?- Я видел этот материал, он мне не внушил доверие. Не бывает так, что убиты 300 с лишним тысяч, а ранены – 100. Обычно на одного убитого приходится три раненых. Хотя потери у ВСУ действительно огромные. Эта публикация призвана повлиять на предвыборный расклад в США. Республиканцы хотят показать следующее: демократы дают деньги Украине, несмотря на это у Украины большие потери, поэтому когда мы придем к власти, мы сократим их финансирование.- На фоне переброски в Румынию элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" подал в отставку министр обороны этой страны Василе Дынку, известный своей взвешенной позицией по Украине. Объяснил он это несогласием с позицией президента. Ожидаете ли вы в связи с этим обострения в районе Одессы или Приднестровья?- Против Приднестровья эта дивизия может быть использована. Тем более, командир этой дивизии говорил о возможности зайти на Украину. Это важно, потому что он раскрыл приказ, который ему отдали в Пентагоне, когда он отбывал к месту назначения. Они говорят, что приехали якобы временно и на учения, но в сторону Украины они тоже готовы выдвинуться.На фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил. Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, а потом американские войска получают возможность войти на территорию Украины. Тем более, что они находятся не только в Румынии, но и в Польше. В Польшу переброшены более 10 тысяч американцев. Это весомые силы. Нужен только повод, чтобы они действовали в составе ВСУ.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, украина, россия, сша, румыния, польша, провокация, ядерное оружие, израиль
Интервью, Украина, Россия, США, Румыния, Польша, провокация, Ядерное оружие, Израиль

Юрий Кнутов: РФ надо врезать по Украине так, чтобы она не взорвала грязную бомбу и не втянула США в войну

15:18 24.10.2022
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Украина хочет взорвать грязную бомбу в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по европейской территории России, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.
- Юрий Альбертович, удалось ли нам не дать Киеву осуществить ядерную провокацию? Или со временем эта тема вновь всплывет?
- Эта тема снова всплывет, потому что цеха горно-обогатительного комбината в районе Днепропетровска, где можно произвести эту бомбу, функционирует. Мы должны быть готовы ко второму этапу этой провокации.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
В этой связи мы должны брать пример с Израиля. Как только у Израиля есть подозрения, что его арабские соседи могут изготовить ядерное оружие, он сразу наносит мощнейший бомбовый удар по этому центру, полностью его разрушая.
Примерно так же должны действовать и мы, если не будет внятных подтверждений, что Украина прекратила все работы в этом направлении и демонтировала оборудование.
- Так а где гарантия, что мы не спровоцируем ядерный взрыв, если нанесем удар, о котором вы говорите?
- Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас. Если они его создадут, то опасность уже появляется. Поэтому нам нужно заранее реагировать.
Сейчас мы обратились к МАГАТЭ. Важно, чтобы этот вопрос не завис. Они могут сказать, что мы приедем через три месяца. Если они не приедут в течение двух недель, то должен быть нанесен мощнейший бомбовый удар.
Но я боюсь, что после того шума, который мы подняли, они вывезут все оборудование и само изделие в другое место.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у России есть хитрый план по Херсону. Якобы Москва специально создает драматическую атмосферу, чтобы усилить свою оборону на этом направлении. Можно ли ему верить?
- Им верить нельзя. Обманов было очень много. Например, Запад полгода назад высказывался, что не будет поставлять на Украину зенитно-ракетные комплексы средней дальности, а ограничится лишь ПЗРК, но Киеву сейчас все же передали комплекс IRIS-T. Обучение на нем занимает пять-шесть месяцев. Следовательно, пять-шесть месяцев назад украинские расчеты прибыли в Германию и их начали учить. Нам пять месяцев врали. Поэтому нельзя верить всему, что кто-то сказал на Украине.
Вообще Запад в последние полтора месяца ежедневно готовит общественное мнение к тому, что Россия применит тактическое ядерное оружие. То они говорят, что мы якобы проведем ядерное испытание на границе с Украиной, то они говорят, что мы бросим ядерный боеприпас в Черное море как предупреждение Украине, то нам говорят, что мы якобы нанесем тактический ядерный удар по каким-то объектам на Западной Украине.
Западное общественное мнение для этого созрело. Нужен лишь повод. По последним данным, Украина хочет применить ее в Харьковской области на пророссийски настроенных территориях. Население не жалко. Зато у них будет повод либо вовлечь США и НАТО напрямую в этот конфликт, либо получить у Запада тактический ядерный боеприпас для его применения по европейской территории России.
Если это произойдет, будет война и на территории России, и на территории Украины. Вашингтон вообще не пострадает. Он будет следить за всем по телевизору, поедая попкорн. Западная Европа почти не страдает, а на Восточную Европу ей всегда было плевать. Схема просматривается достаточно четко.
Андрей Суздальцев интервью
21 октября, 06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
То, что Киев готов на это пойти, показывают обстрелы гидроузла Каховской ГЭС. Им плевать, что пойдет пятиметровая волна и погибнут мирные жители. Потому что люди проголосовали за вступление в состав России и они для них враги. Сущность нацистского режима в Киеве не меняется. Она только становится еще более изощренной.
- К чему, на ваш взгляд, были вбросы разведки по открытым источникам (OSINT), что якобы потери ВСУ составили чуть ли не 400 тысяч человек?
- Я видел этот материал, он мне не внушил доверие. Не бывает так, что убиты 300 с лишним тысяч, а ранены – 100. Обычно на одного убитого приходится три раненых. Хотя потери у ВСУ действительно огромные. Эта публикация призвана повлиять на предвыборный расклад в США. Республиканцы хотят показать следующее: демократы дают деньги Украине, несмотря на это у Украины большие потери, поэтому когда мы придем к власти, мы сократим их финансирование.
- На фоне переброски в Румынию элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" подал в отставку министр обороны этой страны Василе Дынку, известный своей взвешенной позицией по Украине. Объяснил он это несогласием с позицией президента. Ожидаете ли вы в связи с этим обострения в районе Одессы или Приднестровья?
- Против Приднестровья эта дивизия может быть использована. Тем более, командир этой дивизии говорил о возможности зайти на Украину. Это важно, потому что он раскрыл приказ, который ему отдали в Пентагоне, когда он отбывал к месту назначения. Они говорят, что приехали якобы временно и на учения, но в сторону Украины они тоже готовы выдвинуться.
На фоне разговоров о грязной бомбе это создает новый расклад сил. Украина устраивает ядерную провокацию, США обвиняют в этом Россию, а потом американские войска получают возможность войти на территорию Украины. Тем более, что они находятся не только в Румынии, но и в Польше. В Польшу переброшены более 10 тысяч американцев. Это весомые силы. Нужен только повод, чтобы они действовали в составе ВСУ.
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСШАРумынияПольшапровокацияЯдерное оружиеИзраиль
 
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