https://ukraina.ru/20221024/1040081549.html

Власти Николаева не справляются с вызовами: город на грани гуманитарной катастрофы

Власти Николаева не справляются с вызовами: город на грани гуманитарной катастрофы - 24.10.2022 Украина.ру

Власти Николаева не справляются с вызовами: город на грани гуманитарной катастрофы

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T15:24

2022-10-24T15:24

2022-10-24T16:07

спецоперация

николаев

эксклюзив

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Николаев — это портовый город, областной центр на юге Украины. Пока контролируется киевскими властями, но проблемы с электричеством, водой, отоплением, обеспечением продуктами питания и постоянным уничтожением объектов инфраструктуры стали уже критическими для его обитателей.При СССР Николаев был крупным промышленным центром. Когда-то город корабелов. Он основан еще Григорием Потемкиным в конце XVIII века во время освоения Российской империей Новороссии. Город расположился на берегах Южного Буга практически в том месте, где река впадает в Черное море. До СВО в нем проживало полмиллиона человек.Николаев находится между Одессой и Херсоном. От него до Херсона, который контролируется российской армией, по прямой 61 км, на машине — 71 км. До Одессы — 111 км.О том, какая ситуация сложилась в Николаеве, Украина.ру рассказала московская журналистка Ангелина Николаева, уроженка этого города. Ее близкие родственники переехали сейчас к ней. Однако она держит связь со своими друзьями, которые и сообщают ей о гуманитарных проблемах.Ситуация в Николаеве с электричеством и отоплением достаточно критичная. Ангелина говорит, что, по ее данным, городские квартиры могут зимой остаться без тепла. Уже в октябре ночная температура в городе опустилась до двух градусов выше нуля, а что тогда будет в период с декабря по февраль?Мэрия пообещала николаевцам включить отопление в конце октября. Но это не значит, что обещание будет точно выполнено. Не исключено, как считают городские власти, что его зимой может и не быть вовсе.Ангелина перед интервью с нами, попросила ознакомиться с ее недавним комментарием, касающегося ситуации с водой и электроэнергией, который она опубликовала в одном из тг-каналов: «Премьер Украины анонсировал снижение температуры отопления квартир до 16-18 градусов. С учётом громадных теплопотерь на трубопроводах до граждан вода будет приходить еще холоднее.Кстати, в связи со снижением температуры, должен снизиться и тариф, но об этом речи не идёт.Власти уже предупредили граждан, что они должны оплачивать отопление несмотря на то, что выехали из города. Жители задолжали областному коммунальному предприятию “Николаевоблтеплоэнерго” более 130 млн гривен за отопительный сезон 2021-2022 годов.Из крана течет ржавая вода из-за того, что в систему подают солёную воду из Днепро-Бугского лимана. Местные жители пишут, что у воды стойкий запах канализации. Дело в том, что в Южный Буг вышерасположенные города активно сбрасывают неочищенные отходы жизнедеятельности человека.Напомню, раньше воду подавали из Днепра, но в ходе боевых действий перебит водопровод, от предложения российской стороны починить его администрация области отказалась.В городе перебои с энергоснабжением. Власти призвали ограничить потребление электричества и выключить все бытовые электроприборы. В рамках режима тотальной экономии электроэнергии в Николаеве отключают светофоры и ограничивают работу троллейбусов, отключают освещение магазинов и работу предприятий».В интервью Украина.ру Ангелина говорит, что настроения в городе не ахти. Каким будет даже ближайшее будущее, никому не понятно:«Люди мало между собой обсуждают происходящее — страх. Пророссийские граждане молчат или общаются только с единомышленниками. Все боятся высказывать своё мнение, чтобы не попасть под репрессии. Конечно, есть люди, которые верят киевской власти, но тут играет роль пропаганда».Дефицита продуктов в магазинах, по ее информации, нет, но цены на них просто космические.«Сейчас гречка стоит 72 гривны (120 рублей по курсу), но несколько недель назад она стоила 96 гривен (160 рублей).Рынки практически не работают. Торговли стало меньше, так как много людей уехало. У оставшихся нет денег и работы, огромные очереди за хлебом.За хлебом можно стоять 2-4 часа. Личный опыт нашего соседа по лестничной площадке — стоял 2 часа за хлебом, в итоге тот закончился, и он его так и не получил», — говорит наша собеседница.Предприятия в Николаеве не работают. Работы в городе нет. На плаву пока только торговля и предприятия, связанные с жизнеобеспечением. Работают только государственные банки, работают в обычном режиме.«Да, больницы работают, но… Личный опыт: бабушка до отъезда в Москву болела — лежала в апреле в больнице. В один момент был приказ всех выписать, потому что приехали американцы и их заселили в больницу, а всех больных выписали и отправили домой.Также бабушке нужно было сдать кал на анализ, в Николаеве уже в апреле этого сделать было нельзя, не работали лаборатории. Также в апреле хотели сделать биометрический паспорт бабушке, чтобы не ехать через линию фронта, но в Николаеве в апреле это тоже было уже невозможно», — рассказала Ангелина.Очень много людей из Николаева уже выехало.«В среднем в одном подъезде 2-3 квартиры, в которых еще живут люди. Причины и так понятны: в городе опасно, работы нет, воды нормальной нет, непонятно, будет ли отопление».Ангелина говорит, что бомбардировки николаевцы переживают в основном дома, мало кто ходит в бомбоубежище. В начале войны люди еще туда бегали, а сейчас нет — просто уже привыкли.

https://ukraina.ru/20221023/1040041183.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

спецоперация, николаев, эксклюзив