https://ukraina.ru/20221024/1040073058.html
В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"
В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич" - 24.10.2022 Украина.ру
В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"
Пресс-служба СБУ 24 октября обнародовала аудиозаписи разговоров якобы президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В них он говорит о хорошем отношении к президенту РФ Владимиру Путину
2022-10-24T13:08
2022-10-24T13:08
2022-10-24T13:08
новости
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По версии СБУ, Богуслаев якобы организовывал поставки двигателей для российских ударных вертолетов весной этого года. В одном из разговоров он сообщает собеседнику, что "не заодно" с властями Украины.В СБУ также сообщили, что следствие продолжает устанавливать его сообщников.О задержании Богуслаева стало известно накануне. Его подозревают в госизмене.
https://ukraina.ru/20221023/1040045901.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мотор сич, сбу, госизмена, украина
Новости, мотор сич, СБУ, госизмена, Украина
В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"
Пресс-служба СБУ 24 октября обнародовала аудиозаписи разговоров якобы президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В них он говорит о хорошем отношении к президенту РФ Владимиру Путину
Ну, если Путин кончит, то потом националисты нас кончат. "Искандер", "Искандер-М" упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем.
По версии СБУ, Богуслаев якобы организовывал поставки двигателей для российских ударных вертолетов весной этого года. В одном из разговоров он сообщает собеседнику, что "не заодно" с властями Украины.
В СБУ также сообщили, что следствие продолжает устанавливать его сообщников.
О задержании Богуслаева стало известно накануне. Его подозревают в госизмене.