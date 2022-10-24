https://ukraina.ru/20221024/1040073058.html

В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"

В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич" - 24.10.2022 Украина.ру

В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"

Пресс-служба СБУ 24 октября обнародовала аудиозаписи разговоров якобы президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В них он говорит о хорошем отношении к президенту РФ Владимиру Путину

2022-10-24T13:08

2022-10-24T13:08

2022-10-24T13:08

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По версии СБУ, Богуслаев якобы организовывал поставки двигателей для российских ударных вертолетов весной этого года. В одном из разговоров он сообщает собеседнику, что "не заодно" с властями Украины.В СБУ также сообщили, что следствие продолжает устанавливать его сообщников.О задержании Богуслаева стало известно накануне. Его подозревают в госизмене.

https://ukraina.ru/20221023/1040045901.html

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новости, мотор сич, сбу, госизмена, украина