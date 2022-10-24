В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич" - 24.10.2022 Украина.ру
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В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"
В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич" - 24.10.2022 Украина.ру
В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"
Пресс-служба СБУ 24 октября обнародовала аудиозаписи разговоров якобы президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В них он говорит о хорошем отношении к президенту РФ Владимиру Путину
2022-10-24T13:08
2022-10-24T13:08
новости
мотор сич
сбу
госизмена
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По версии СБУ, Богуслаев якобы организовывал поставки двигателей для российских ударных вертолетов весной этого года. В одном из разговоров он сообщает собеседнику, что "не заодно" с властями Украины.В СБУ также сообщили, что следствие продолжает устанавливать его сообщников.О задержании Богуслаева стало известно накануне. Его подозревают в госизмене.
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новости, мотор сич, сбу, госизмена, украина
Новости, мотор сич, СБУ, госизмена, Украина

В СБУ опубликовали доказательства "измены" президента "Мотор Сич"

13:08 24.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
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Пресс-служба СБУ 24 октября обнародовала аудиозаписи разговоров якобы президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В них он говорит о хорошем отношении к президенту РФ Владимиру Путину

Ну, если Путин кончит, то потом националисты нас кончат. "Искандер", "Искандер-М" упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем.

По версии СБУ, Богуслаев якобы организовывал поставки двигателей для российских ударных вертолетов весной этого года. В одном из разговоров он сообщает собеседнику, что "не заодно" с властями Украины.
В СБУ также сообщили, что следствие продолжает устанавливать его сообщников.
О задержании Богуслаева стало известно накануне. Его подозревают в госизмене.
Вчера, 10:30
За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"Пресс-служба СБУ 23 октября подтвердила задержание президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева
 
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