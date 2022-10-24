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Экс-чиновник Белого дома рассказал о разных целях Вашингтона и Киева в украинском конфликте

Экс-чиновник Белого дома рассказал о разных целях Вашингтона и Киева в украинском конфликте - 24.10.2022 Украина.ру

Экс-чиновник Белого дома рассказал о разных целях Вашингтона и Киева в украинском конфликте

Цели Вашингтона и Киева в украинском конфликте принципиально разные. Такое мнение высказал на днях бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative

2022-10-24T07:21

2022-10-24T07:21

2022-10-24T07:21

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Он напомнил, что для Владимира Зеленского Крым и Донбасс являются суверенными территориями, возвращение которых оправдывает возникший конфликт с Россией.Однако США никогда не были жизненно заинтересованы в тех, кто находится у власти в Киеве.На протяжении XIX и почти всего XX века Украина, напоминает Бьюкенен, была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это положение не представляло никакой проблемы для США, находящихся за восемь тысяч километров от Украины.Для Вашингтона же главный вопрос в российско-украинском противостоянии состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный Армагеддон.И хотя Киев не является членом НАТО, США оказываются главным финансистом и "оружейником" Украины в ее военном конфликте с Россией из-за Крыма и Донбасса.Таким образом, жизненный интерес Вашингтона - предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины. Чем больше Соединенные Штаты поддерживают Украину, тем сильнее отдаляется от достижения собственных целей, резюмировал Бьюкенен.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, нато, украина, россия, конфликт