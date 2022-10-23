"Обстреливать стали подлее": жители самого опасного района Донецка рассказали правду о происходящем - 23.10.2022 Украина.ру
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"Обстреливать стали подлее": жители самого опасного района Донецка рассказали правду о происходящем
"Обстреливать стали подлее": жители самого опасного района Донецка рассказали правду о происходящем - 23.10.2022 Украина.ру
"Обстреливать стали подлее": жители самого опасного района Донецка рассказали правду о происходящем
Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов побывали в Петровском районе Донецка - одном из самых опасных в городе из-за постоянных обстрелов с... Украина.ру, 23.10.2022
2022-10-23T13:56
2022-10-23T13:56
обстрелы
донецк
видео
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Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов побывали в Петровском районе Донецка - одном из самых опасных в городе из-за постоянных обстрелов с украинской стороны. Как живут люди в прифронтовой "Петровке" и чему их научили 8 лет войны в Донбассе - смотрите в нашем видеосюжете. #Донецк #ДНР #Петровка #Донбасс #Россия #ВСУ #Украина #обстрел #Гомольский #журналист #кошкиНапомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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обстрелы, донецк, видео, видео
обстрелы, Донецк, Видео

"Обстреливать стали подлее": жители самого опасного района Донецка рассказали правду о происходящем

13:56 23.10.2022
 
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Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов побывали в Петровском районе Донецка - одном из самых опасных в городе из-за постоянных обстрелов с украинской стороны. Как живут люди в прифронтовой "Петровке" и чему их научили 8 лет войны в Донбассе - смотрите в нашем видеосюжете.
#Донецк #ДНР #Петровка #Донбасс #Россия #ВСУ #Украина #обстрел #Гомольский #журналист #кошки
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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