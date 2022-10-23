https://ukraina.ru/20221023/1040032915.html
Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле
Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле - 23.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле
Антироссийская повестка в принадлежащих Западу СМИ и соцсетях полностью контролируется западными правительствами, бороться с ними на их же поле Россия не может, заявил генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский в интервью Украина.ру
2022-10-23T07:30
2022-10-23T07:30
2022-10-23T07:30
информация
информационная война
новости
украина
россия
запад
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«Мы в этом плане изначально проиграли, потому что вся мировая медиаиндустрия контролируется теми, с кем мы сцепились в этом конфликте. Скажите спасибо, что интернет не выключают, потому что он им самим нужен», - подчеркнул он.По его словам, любые сколько угодно лживые заявления властей Украины подаются на Западе как непреложная истина, а все критические замечания убираются из их информационного пространства.Позиция же России полностью игнорируется, из нее создается образ «страны-террориста» несмотря на те теракты, которые устраивает на территории РФ киевский режим.Интервью Еловского можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221021/1039964999.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
информация, информационная война, новости, украина, россия, запад
информация, информационная война, Новости, Украина, Россия, Запад
Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле
Антироссийская повестка в принадлежащих Западу СМИ и соцсетях полностью контролируется западными правительствами, бороться с ними на их же поле Россия не может, заявил генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский в интервью Украина.ру
«Мы в этом плане изначально проиграли, потому что вся мировая медиаиндустрия контролируется теми, с кем мы сцепились в этом конфликте. Скажите спасибо, что интернет не выключают, потому что он им самим нужен», - подчеркнул он.
По его словам, любые сколько угодно лживые заявления властей Украины подаются на Западе как непреложная истина, а все критические замечания убираются из их информационного пространства.
Позиция же России полностью игнорируется, из нее создается образ «страны-террориста» несмотря на те теракты, которые устраивает на территории РФ киевский режим.
Интервью Еловского
можно прочитать на сайте Украина.ру.