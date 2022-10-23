https://ukraina.ru/20221023/1040032915.html

Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле

Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле - 23.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия не может соперничать с Украиной и Западом на их информационном поле

Антироссийская повестка в принадлежащих Западу СМИ и соцсетях полностью контролируется западными правительствами, бороться с ними на их же поле Россия не может, заявил генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский в интервью Украина.ру

2022-10-23T07:30

2022-10-23T07:30

2022-10-23T07:30

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«Мы в этом плане изначально проиграли, потому что вся мировая медиаиндустрия контролируется теми, с кем мы сцепились в этом конфликте. Скажите спасибо, что интернет не выключают, потому что он им самим нужен», - подчеркнул он.По его словам, любые сколько угодно лживые заявления властей Украины подаются на Западе как непреложная истина, а все критические замечания убираются из их информационного пространства.Позиция же России полностью игнорируется, из нее создается образ «страны-террориста» несмотря на те теракты, которые устраивает на территории РФ киевский режим.Интервью Еловского можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221021/1039964999.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

информация, информационная война, новости, украина, россия, запад